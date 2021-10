Vững đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh: Bài cuối - Tín hiệu tích cực từ thu ngân sách

Trước tình hình dịch bệnh COVID–19 đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thu ngân sách Nhà nước (NSNN), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với cơ quan thuế thực hiện nhiều giải pháp thu NSNN; đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Kinh tế vững đà tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh, cùng với sự nỗ lực của ngành thuế, thu NSNN 9 tháng đầu năm và dự ước năm 2021 vượt dự toán (DT) được giao.

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất. Ảnh: Xuân Hùng

Để hoàn thành DT thu được giao năm 2021, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu thu NSNN để các đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả, bảo đảm thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thu NSNN và thu nợ tiền sử dụng đất. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giữa các ngành với cơ quan thuế có hiệu quả trong việc thu nợ đọng, nhất là tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Thuế thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thu NSNN theo từng địa bàn, đơn vị để có chỉ đạo thu kịp thời; đồng thời, tăng cường chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất. Cục Thuế thông báo tình hình thu NSNN, nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất đến UBND cấp huyện và đề xuất các giải pháp trong việc phối hợp chỉ đạo thu, thu hồi nợ đọng và xử lý nợ khó thu trên địa bàn. Cục Thuế phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng nhà đất đã thực hiện thủ tục công chứng để chỉ đạo các chi cục thuế yêu cầu người nộp thuế kê khai và nộp thuế kịp thời. Phối hợp với chủ đầu tư có các công trình xây dựng cơ bản vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý và ngân sách xã để có thông tin các nhà thầu làm cơ sở dữ liệu thực hiện đối chiếu, giám sát kê khai thuế. Đi đôi với đó, Cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích các tiêu chí rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích chuyên sâu trước khi thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra... nhằm đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, chống thất thu NSNN. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế, qua đó, phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế, về hóa đơn và tình trạng doanh nghiệp vi phạm trong thời gian dài, sau đó ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh, dẫn tới nợ thuế; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Cục Thuế thường xuyên chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với phòng, ban các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đấu giá và thu hồi tiền sử dụng đất nợ đọng. Đồng thời, bám sát các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý triệt để số thu tiền sử dụng đất. Các chi cục thuế rà soát những dự án trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất còn phải nộp tiền sử dụng đất; tiến độ các dự án đã tạm trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND tỉnh để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, chưa nộp, phân loại để xác định nợ; thông báo và đôn đốc quyết liệt các trường hợp có số tiền sử dụng đất đã quá hạn nộp vào NSNN. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các biện pháp tháo gỡ, đôn đốc nộp NSNN. Phối hợp với các sở, ngành để điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất kịp thời đối với người nộp thuế đã quá thời kỳ ổn định đơn giá, thông báo và yêu cầu nộp thuế kịp thời vào NSNN. Cục Thuế thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu hồi, xử lý nợ đọng thuế; phân công, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm xử lý nợ đọng thuế đối với người nộp thuế cho từng đồng chí lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ tham gia quản lý nợ thuế. Rà soát, phân loại các khoản nợ chính xác để đôn đốc thu nợ; rà soát các đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp để báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế.

Kết quả thu NSNN ở các lĩnh vực, sắc thuế có tiến độ thu những tháng đầu năm đạt cao so với DT và nổi bật về tiến độ NSNN so với nhiều năm trước đây. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, thu NSNN 9 tháng đầu năm 15.398 tỷ đồng, đạt 94,1% DT giao, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu, như: Khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.215 tỷ đồng, đạt 79% DT, tăng 11,2%; trong đó, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa 415 tỷ đồng, đạt 91,4% DT, tăng 32%; Công ty CP Bia Thanh Hóa 169 tỷ đồng, đạt 67,4% DT, bằng 71,4%; Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn 70,3 tỷ đồng, đạt 56,3% DT, bằng 72,3%; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 là 103 tỷ đồng, đạt 79,3% DT, bằng 89,2%. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.005 tỷ đồng, đạt 100,2% DT, tăng 31,9%; trong đó, Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn 2.427 tỷ đồng, đạt 115,6% DT, tăng 60,6%. Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.392 tỷ đồng, đạt 73,3% DT, tăng 12,3%. Thuế thu nhập cá nhân 638 tỷ đồng, đạt 91,3% DT, bằng 98,8%. Thu lệ phí trước bạ 673 tỷ đồng, đạt 85,2% DT, tăng 24,7%... Thu tiền sử dụng đất 5.803 tỷ đồng, đạt 105,5% DT, tăng 19,1%. Cũng theo báo cáo của Cục Thuế, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện các giải pháp thu NSNN; đồng thời, hỗ trợ cơ quan thuế trong việc xử lý và thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất, ước thu NSNN cả năm 2021 là 18.090 tỷ đồng, tăng 10,5% DT giao.

Đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết: Những tháng cuối năm, Cục Thuế thường xuyên nắm bắt, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để người nộp thuế tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng nhà đất đã thực hiện thủ tục công chứng để chỉ đạo các chi cục thuế rà soát, yêu cầu người nộp thuế kê khai và nộp thuế kịp thời. Cục Thuế chỉ đạo các phòng, chi cục thuế rà soát việc kê khai thuế đối với các công trình xây dựng cơ bản có vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý đã nghiệm thu, quyết toán với nhà thầu xây dựng để quản lý thuế kịp thời, theo đúng quy định. Tập trung rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, gắn với công tác quản lý và sử dụng hóa đơn; phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, phối hợp, cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, truy tố các trường hợp có dấu hiệu hình sự. Tập trung nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trong điều kiện dịch COVID–19, nhằm phát hiện các hành vi gian lận, trốn thuế để thu NSNN. Cục Thuế thường xuyên chỉ đạo các phòng, chi cục thuế thực hiện các biện pháp để tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, quy trình và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thu nợ và xử lý nợ thuế theo từng đơn vị, địa bàn để chỉ đạo kịp thời. Các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện thủ tục phê duyệt, báo cáo UBND cấp huyện để hỗ trợ kịp thời cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để có số liệu về việc xác định trữ lượng khoáng sản khai thác hàng năm theo từng mỏ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phục vụ công tác giám sát kê khai, nộp thuế. Đồng thời, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam – Chi nhánh tại Thanh Hóa, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, của người nộp thuế để tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình thu NSNN hàng tháng, để đề ra các giải pháp thu NSNN kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế; đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các kênh, hệ thống, phương tiện điện tử... nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Nhóm PV Phòng Kinh tế