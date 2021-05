VinaPhone tổ chức chương trình “Thank you, 25 – Săn Apple”

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón sinh nhật 25 năm, VinaPhone tung khuyến mãi khủng tri ân khách hàng với hàng trăm siêu phẩm Apple bao gồm iPhone 12, Macbook Air 2020, Apple Watch S6. Cơ hội trúng thưởng dành cho tất cả thuê bao trả trước, trả sau của nhà mạng.

Chương trình khuyến mãi “Thank you, 25 – Săn Apple” có tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 4 tỷ đồng.

Năm 2021 là mốc son ý nghĩa của VinaPhone, đánh dấu hành trình 25 năm thành lập và phát triển của nhà mạng. Ngay từ đầu năm, VinaPhone đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, như: “Lì xì đầu năm”, “Rước lộc Đầu xuân”… Những chương trình này như một lời tri ân dành cho những khách hàng đã luôn đồng hành, ủng hộ VinaPhone. Các chương trình khuyến mãi do VinaPhone này đều nhận được sự quan tâm lớn từ phía khách hàng, góp phần thúc đẩy doanh thu, củng cố uy tín, tăng nhận diện thương hiệu.

Tiếp nối thành công, từ ngày 10-5 đến 20-6-2021, Vinaphone tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi siêu khủng “Thank you, 25 – Săn Apple” trên app My VNPT. Theo đó, trong suốt 6 tuần diễn ra chương trình khuyến mãi “Thank you, 25 – Săn Apple”, thuê bao VinaPhone sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng công nghệ cực chất và giá trị với nhiều sản phẩm đình đám của Apple bao gồm iPhone 12 256GB, Macbook Air 2020 256GB, Apple Watch S6.

Chương trình sẽ có 6 giải tuần, mỗi tuần bao gồm 25 sản phẩm Apple. Ngoài ra, vào ngày 26-6-2021 – ngày sinh nhật của VinaPhone, nhà mạng sẽ quay thưởng 5 giải đặc biệt, mỗi giải bao gồm trọn bộ 3 sản phẩm: iPhone 12 256GB, Macbook Air 2020 256GB, Apple Watch S6.

Để tham gia chương trình này, thuê bao VinaPhone trả trước chỉ cần nạp thẻ từ 50.000 đồng. Tất cả thuê bao trả trước/trả sau đăng ký hoặc gia hạn gói cước từ 50.000 đồng cũng nhận được mã dự thưởng. Chương trình cũng dành ưu đãi đến thuê bao trả sau hòa mạng mới.

Sau khi có mã dự thưởng, khách hàng hãy truy cập ứng dụng My VNPT, chọn chương trình “Thank you, 25 – Săn Apple” và sử dụng các lượt quay tương ứng với số mã dự thưởng đang có. Lượt quay có thời hạn 24h. Với những khách hàng không quay thưởng trên ứng dụng, hệ thống sẽ quay thưởng tự động vào ngày kế tiếp.

Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được VinaPhone cập nhật thường xuyên trên website https://khuyenmai.vinaphone.com.vn . Tại đây, khách hàng cũng có thể tự tra cứu mã dự thưởng.

25 năm qua, VinaPhone đã không ngừng mở rộng hạ tầng, cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ tới đông đảo người dùng. Với hệ thống mạng 3G, 4G rộng khắp và mạng 5G cũng đang gấp rút được thử nghiệm và triển khai, khách hàng của VinaPhone có thể dễ dàng kết nối siêu tốc, thuận tiện. Nhà mạng cũng liên tục ra mắt các gói cước và ưu đãi hấp dẫn, mang đến lợi ích tối đa cho người dùng. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 4 tỷ đồng, “Thank you, 25 – Săn Apple” là một trong những chương trình khuyến mại lớn nhất của VinaPhone trong năm nay, kỷ niệm dấu mốc 25 năm thành lập và phát triển. Bên cạnh hoạt động này, nhà mạng cũng hứa hẹn nhiều sự kiện, quà tặng giá trị và ý nghĩa khác, tri ân hàng chục triệu khách hàng trên cả nước.

Chi tiết chương trình được đăng tải tại https://khuyenmai.vinaphone.com.vn . Khách hàng cũng có thể gọi đến tổng đài 18001091 để được giải đáp, hỗ trợ. Tải ngay ứng dụng My VNPT để tra cứu tài khoản và tham gia các chương trình khuyến mại của VinaPhone tại: https://my.vnpt.com.vn/25vinaphone .

NL