Vicenza ra mắt dòng sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn Châu Âu

Từ sự đổi mới tư duy, đổi mới công nghệ, đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại... Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP đã sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm mới gạch ốp lát Vicenza có chất lượng cao, phong phú về mẫu mã, đa dạng về kích thước, giá thành phù hợp đủ sức cạnh tranh và xuất khẩu đi thị trường Châu Âu và Mỹ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ấm tình buổi gặp mặt khách hàng thân thiết

Chiều 17-6, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP đã tổ chức Hội nghị khách hàng thân thiết và ra mắt dòng sản phẩm mới năm 2023. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP (1979-2024) và kỷ niệm 25 năm sản xuất gạch ốp lát (1999-2024).

Dự hội nghị có đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; tập thể, ban lãnh đạo Công ty, Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza; các nhà phân phối và các khách hàng thân thiết từ khắp mọi miền Bắc, Trung, Nam.

Quang cảnh hội nghị khách hàng thân thiết và ra mắt dòng sản phẩm mới năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP.

Thay mặt Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Tổng Công ty, ông Đỗ Đức Ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP cảm ơn quý vị đại biểu và các nhà phân phối, khách hàng đã dành thời gian và tình cảm đặc biệt cho thương hiệu gạch ốp lát cao cấp Vicenza.

Ông Đỗ Đức Ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP phát biểu tại hội nghị.

Ông Đỗ Đức Ty nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty đã lập kế hoạch với quyết tâm vượt qua thách thức, khó khăn, đổi mới tư duy, đổi mới công nghệ, đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại, máy in kỹ thuật cao cấp để sản xuất ra dòng sản phẩm mới có chất lượng cao, phong phú về mẫu mã, đa dạng về kích thước, giá thành phù hợp đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài đổi mới công nghệ, công ty đã mạnh dạn hợp tác với đội ngũ chuyên gia cao cấp của nước ngoài trực tiếp làm giám đốc điều hành dòng sản phẩm cao cấp và quy trình kỹ thuật công nghệ cho nhà máy. Bên cạnh đó, công ty còn hợp tác với nhiều nhà cung cấp men mầu, nguyên liệu có chất lượng cao nổi tiếng từ Italia, Tây Ban Nha để phục vụ cho dòng sản phẩm cao cấp của Nhà máy, nhằm chinh phục thị trường và tạo ra dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu, đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng và người tiêu dùng. Hội nghị khách hàng lần này là một sự kiện quan trọng mà Tổng Công ty gửi lời cảm ơn, tri ân nhà phân phối, khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng đơn vị trong suốt thời quan qua; đồng thời tiếp tục nâng cao sự hợp tác toàn diện giữa đơn vị sản xuất và các nhà phân phối, khách hàng, gắn kết hợp tác cùng phát triển.

Tại hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã ghi nhận và vui mừng trước những kết quả đạt được của Tổng Công ty cũng như sự đổi mới về tư duy, công nghệ đã ra mắt nhiều sản phẩm gạch men cao cấp mới chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đó không chỉ là niềm vui, giá trị lợi nhuận của đơn vị mà còn là sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Hôm nay, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị -CTCP tổ chức hội nghị gặp mặt khách hàng thân thiết và ra mắt sản phẩm mới là sự kiện quan trọng khẳng định sự phát triển của công ty và uy tín đối với các nhà phân phối, khách hàng. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của công ty có đóng góp, vai trò quan trọng của các nhà phân phối trên khắp cả nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kêu gọi đội ngũ nhà phân phối tiếp tục tham gia phân phối các sản phẩm mới trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của doanh nghiệp. Về phía Tổng Công ty, cần tiếp tục đổi mới về dây chuyền công nghệ sản xuất, cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu, nhà phân phối và khách hàng đã đi tham quan Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza (tại khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa) và xem trực tiếp nhà máy sản xuất ra dòng sản phẩm mới cao cấp.

Đại diện nhà phân phối các sản phẩm ốp lát cao cấp Vicenza phát biểu tại hội nghị khách hàng thân thiết và ra mắt sản phẩm mới.

Ra mắt sản phẩm mới Vicenza 2023

Hiện nay, nhu cầu về dòng gạch ốp lát cao cấp kích thước lớn ngày càng được ứng dụng nhiều trong cả lát nền, ốp tường, hay trang trí tạo điểm nhấn và thường được ứng dụng trong không gian các công trình cao cấp. Nắm bắt được xu thế đó, với định hướng chiến lược trở thành Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp hàng đầu, ngay từ khi lập dự án xây dựng Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP đã xây dựng Nhà máy với dây chuyền công nghệ hiện đại để sản xuất các dòng gạch ốp lát cao cấp đa dạng mẫu mã, chất lượng, nhiều kích thước lớn như 300 x 600mm; 400 x 800mm; 600 x 600 mm; 800 x 800mm;…

Bên trong phân xưởng thuộc Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza.

Để tạo sự vượt trội, khác biệt của các sản phẩm, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đầu tư hạ tầng, máy móc và nguồn lực có sẵn. Năm 2023, Hội đồng quản trị quyết định hợp tác với các chuyên gia đến từ Ấn Độ với chuyên môn hàng đầu trong ngành gạch ốp lát trên thế giới và đầu tư thêm các thiết bị, công nghệ phục vụ cho sản xuất các dòng sản phẩm cao cấp như: Đầu tư thêm máy in khổ lớn Durst 148 Gamma XD là dòng máy in cao cấp kích thước lớn của hãng Dusrt đến từ Italia; đồng thời Vicenza đã hợp tác với hãng mực in kỹ thuật số thương thiệu ITACA của Tây Ban Nha. Đảm bảo công nghệ in chân thật, sắc nét đến từng chi tiết trên vân sản phẩm. Đầu tư hệ thống dây chuyền mài mới nhất của hãng KEDA, chiều dài hơn 300m với công suất mài lên tới 23.000m2/ngày. Đây là dây chuyền mài lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Đi kèm là hệ thống xử lý nước thải mài đảm bảo nguồn nước vào hệ thống mài đáp ứng đủ thông số chất lượng phục vụ cho mài các dòng sản phẩm cao cấp, kích thước lớn.

Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza đã chính thức đưa vào sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp kích thước 600 mm x 600 mm Kim Sa Color Full Body, 1.000 mm x 1.000 mm Full Body với thiết kế đặc sắc, chất lượng vượt trội trên thị trường.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng kết hợp với đầu tư công nghệ kỹ thuật hiện đại và sự nỗ lực tận tâm của đội ngũ chuyên gia, cùng hàng ngàn cán bộ, công nhân viên. Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza đã chính thức đưa vào sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp kích thước 600 mm x 600 mm Kim Sa Color Full Body, 1.000 mm x 1.000 mm Full Body với thiết kế đặc sắc, chất lượng vượt trội khác biệt trên thị trường. Gạch lát ngoại thất men mát kimsa full body có nhiều chỉ tiêu vượt trội so với tiêu chuẩn ISO, như: tỷ lệ hút nước, bền uốn, mặt phẳng, độ vuông góc, chống bám bẩn, độ cứng mặt men, chống trơn trượt, sai số kích thước, độ dày.

Đội ngũ chuyên gia công nghệ thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP, Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza giới thiệu các sản phẩm mới năm 2023.

Đặc biệt, bằng việc sử dụng nguyên liệu quý và công nghệ kỹ thuật hiện đại, đội ngũ chuyên gia công nghệ đã thành công đưa Zeolite - Ion âm vào các sản phẩm gạch ốp lát cao cấp Kim Sa Fulll Body của Vicenza không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất, còn tạo môi trường sống thân thiện, bảo vệ sức khoẻ, tạo cảm giác thoải mái hơn, khử mùi và làm sạch không khí rất hiệu quả. Trong tương lai gần, Tổng Công ty, Nhà máy sẽ cho ra nhiều dòng sản phẩm có kích thước đa dạng như 60x1,2m; 80x1,6m; 90x1,8m và nhiều dòng sản phẩm cao cấp khác, giá thành tốt nhất, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP, Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza.

Ông Đỗ Đức Ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP khẳng định: Sau một thời gian dài chuẩn bị cho kế hoạch, dòng sản phẩm kích thước lớn 1.000mm x 1.000mm kim sa, ion âm đã sản xuất thành công và đó cũng là lí do, động lực và bước đệm quan trọng cho chiến lược và kế hoạch của Tổng công ty tập trung vào dòng sản phẩm chất lượng cao, nhằm chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tổng công ty, một dấu mốc mới cho 25 năm kỷ niệm ngày sản xuất gạch Ceramic của Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza Thanh Hóa. Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật ngày nay đã tạo nên những thay đổi và những cuộc cách mạng trong sản xuất vô cùng to lớn, chúng tôi tin tưởng rằng, hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP và Nhà máy gạch ốp lát cao cấp Vicenza sẽ luôn không ngừng nỗ lực, say mê lao động để cùng tạo ra những sản phẩm cao cấp, đa dạng về kích thước, phong phú về mẫu mã, đem lại niềm tin cho khách hàng, xứng đáng là đơn vị tiên phong trong sản xuất gạch ốp lát kích thước lớn hàng đầu tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và giá trị của gạch Việt Nam trên thị trường.

Ngọc Huấn