Tuyên truyền pháp luật về an toàn lưới điện cao áp

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành điện. Cùng với các biện pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao ý thức trong cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình điện cao thế.

Nhân viên Điện lực Triệu Sơn phát tờ rơi, tuyên truyền đến người dân về hành lang an toàn lưới điện.

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện, tạo sự lan tỏa tích cực trong Nhân dân địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống lưới truyền tải điện, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của đất nước, ngày 6-10, tại xã Vân Sơn (Triệu Sơn), Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh và UBND huyện Triệu Sơn tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo vệ an ninh, an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2023.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình đại diện Công an tỉnh và Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phổ biến những quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình truyền tải điện cao áp. Bằng hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, buổi tuyên truyền đã phổ biến những nội dung cơ bản về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp như: Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp, cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV, hành lang bảo vệ an toàn trạm điện... Đồng thời, hướng dẫn cho người dân biết những kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống nguy hiểm khi xảy ra tai nạn về điện.

Đại diện Công an tỉnh chia sẻ các thông tin liên quan đến hành lang an toàn lưới điện.

Buổi tuyên truyền thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo người dân.

Buổi tuyên truyền đã giúp cho người dân hiểu, biết việc chấp hành các quy định và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn sinh sống là một nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần vào việc cung cấp nguồn điện ổn định, bảo đảm phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điện sinh hoạt của Nhân dân.

Công nhân Điện lực Triệu Sơn triển khai chặt, tỉa cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ngay sau buổi tuyên truyền, Điện lực Triệu Sơn đã phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn và chính quyền địa phương đã tiến hành công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện tại khoảng cột 11 đến cột số 20 lộ 372, 375 E9.17 thuộc khu vực phía nam bờ hồ Hưng Sơn, thôn 3, xã Vân Sơn.

Ông Bùi Huy Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Huyện Triệu Sơn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp tốt với ngành điện nói chung và Điện lực Triệu Sơn triển khai các nội dung liên quan đến hành lang an toàn lưới điện. Chúng tôi xác định rõ việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền và các đoàn thể với nội dung này và coi đây là tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ. — Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Điện lực Triệu Sơn. Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Triệu Sơn đi qua nhiều vùng có cây cối gây mất an toàn hành lang lưới điện. Thời gian qua Điện lực Triệu Sơn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và triển khai các biện pháp trong việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện, góp phần cung cấp điện ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội sinh hoạt của người dân. Hiện tại trên địa bàn Điện lực Triệu Sơn quản lý vẫn còn một số khu vực vi phạm hành lang an toàn lưới điện, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với các đơn vị, đặc biệt là người dân để giải quyết triệt để vần đề này. — Đại úy Lê Đức Sơn, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Triệu Sơn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn có hành lang lưới điện cao áp đi qua tiến hành rà soát các địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Trên cơ sở đó chúng tôi đã phối hợp với Điện lực Triệu Sơn và lực lượng an toàn, anh ninh cơ sở tổ chức tuyên truyền cho người dân về các quy định của pháp luật về an toàn hành lang lưới điện để người dân hiểu, đồng tình và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt trong mùa mưa bão hiện nay.

Nguyễn Lương