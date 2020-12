Trường Trung cấp Nghề giao thông – vận tải giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị kiểu mẫu

Trường Trung cấp Nghề giao thông - vận tải (GTVT) Thanh Hóa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên ngành GTVT, lao động kỹ thuật, trung cấp nghề, sơ cấp nghề theo quy định; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe ô tô các hạng, Trường Trung cấp Nghề giao thông – vận tải.

Xác định việc xây dựng “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, Trường Trung cấp Nghề GTVT Thanh Hóa đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Ngay từ đầu năm, đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết, đưa ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể; đồng thời, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng đơn vị, từng đồng chí đảng ủy viên và các đồng chí phụ trách công tác đoàn thể. Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) nhà trường nắm được nội dung các tiêu chí xây dựng “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” để phấn đấu thực hiện. Hàng quý, ban giám hiệu đánh giá những kết quả đã thực hiện được và những khó khăn, vướng mắc để tập trung tìm những biện pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời và đã được toàn thể CBGVNV nhà trường đồng tình ủng hộ. Đi đôi với đó, nhà trường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, công bằng, phát huy vai trò, tác dụng động viên CBGVNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua gắn liền với các ngày lễ, ngày hội để xây dựng các phong trào hoạt động, như: Tổ chức hội giảng cấp khoa, thi giáo viên giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng sáng tạo, tạo sân chơi nhằm giao lưu thể hiện năng lực nghề nghiệp của giáo viên và sự mạnh dạn tự tin của học sinh, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Thực tế cho thấy, tập thể CBGVNV Trường Trung cấp Nghề GTVT luôn hưởng ứng, nhiệt tình trong các phong trào thi đua của ngành GTVT, của nhà trường phát động; nhất là phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, được CBGVNV tham gia sôi nổi. Kết quả của các phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của nhà trường, hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao, giai đoạn 2015–2019. Nhà trường phát động phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Phong trào đã mang lại những ý nghĩa thiết thực, những kết quả tốt đẹp, khuôn viên trường sạch sẽ, cảnh quan nhà trường được tôn tạo, vệ sinh trường lớp được cải thiện, thầy và trò lái xe an toàn, xưởng thực hành sửa chữa phương tiện bảo đảm vệ sinh, các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Công đoàn nhà trường luôn quan tâm và có hình thức động viên kịp thời đối với chị em phụ nữ, vào dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; đồng thời, tổ chức các buổi toạ đàm, gặp mặt thân mật với ban nữ công, để động viên khích lệ tập thể phụ nữ nhà trường, qua đó tạo không khí vui tươi. Luôn quan tâm và có quỹ trợ giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua đã góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức tư tưởng, đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên nữ thi đua nâng cao năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường và 100% chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở hàng năm. Các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong nhà trường đã xây dựng kế hoạch và đề ra các phong trào thi đua của đơn vị mình nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Các đơn vị chuyên môn và các tổ chức, như: công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, ban nữ công, động viên đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và môi trường thân thiện” và “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; đồng thời, gắn kết với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

Đi đôi với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, Trường Trung cấp Nghề GTVT Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch để CBGVNV nhà trường tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước”; đẩy mạnh đổi mới quản lý trong đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng động viên CBGVNV phát huy sáng kiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác. Nhà trường luôn thực hiện tốt các cuộc nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với công đoàn triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhà trường tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo các đơn vị trong nhà trường thực hiện đối với 100% CBGVNV được quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng... Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đề ra nhiều giải pháp để phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học; trong đó, đã tổ chức cho giáo viên học tập các văn bản pháp quy, tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành GTVT và trường tổ chức; dự giờ thao giảng, hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Năm 2017 có 1 giáo viên đạt giải 3 hội thi “Tay lái vàng 2017” do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức. Và tại hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức, nhà trường đạt 1 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải ba. Nhà trường tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao chuẩn đào tạo và đến nay 100% giáo viên có trình độ đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho CBGVNV được Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, góp phần động viên mọi người yên tâm công tác. Công đoàn và đoàn thanh niên nhà trường chủ động, tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, được đông đảo CBGVNV hưởng ứng. Các cuộc vận động quyên góp, hoạt động xã hội, chương trình thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” tại Trường Mầm non Thành Sơn, huyện Bá Thước, nhà trường ủng hộ với tổng số tiền hơn 51,5 triệu đồng... Nhà trường đã vận động 100% cán bộ, đoàn viên tham gia hoạt động xã hội, tình nghĩa, quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, quỹ khuyến học, các cháu khuyết tật; Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra. Việc triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” đã tạo niềm tin cho Nhân dân lựa chọn học nghề tại nhà trường. Chỉ tính riêng từ ngày 1-1-2020 đến 10-11-2020, nhà trường đã đào tạo cho 20.593 lượt người học lái xe ô tô, nâng hạng xe ô tô và xe mô tô các hạng.

Thực hiện theo các chuẩn mực xử sự của cán bộ, viên chức, giáo viên trong quan hệ xã hội cũng như quan hệ công tác trên cơ sở dân chủ, bình đẳng, quan hệ chấp hành, phối hợp các kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực tế cho thấy, CBGVNV Trường Trung cấp Nghề GTVT Thanh Hóa có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tuỵ với Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, kỷ cương, trách nhiệm đối với công việc; đoàn kết, hợp tác, gần gũi giúp đỡ quần chúng, đồng chí, đồng nghiệp. Gương mẫu, trung thực, khiêm tốn, giản dị, liêm khiết, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; thường xuyên trao đổi đạo đức nghề nghiệp, thẳng thắn, chân tình, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp. CBGVNV không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc. Các sáng kiến cải tiến quản lý, đào tạo đã và đang thực hiện trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, như: Làm mô hình động cơ điezen, động cơ xăng; xây dựng lại toàn bộ giáo trình, giáo án các lớp nghề hệ trung cấp, sơ cấp; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Với những kết quả đã đạt được, Trường Trung cấp Nghề GTVT Thanh Hóa đã được UBND tỉnh công nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”. Thời gian tới, nhà trường phấn đấu giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học nghề của Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Hùng