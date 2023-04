Triệu Sơn huy động nguồn lực phát triển công nghiệp

Thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp thời kỳ 2021 - 2025 bình quân đạt 19,6%/năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2025 đạt trên 17.457 tỷ đồng, chiếm 47,3% trong tổng giá trị sản xuất, huyện Triệu Sơn đã và đang nỗ lực huy động nguồn lực để phát triển.

Sản xuất vật liệu tại nhà máy bê tông thương phẩm và gạch không nung Hà Thanh tại cụm công nghiệp liên xã Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền.

Huyện tranh thủ vốn đầu tư phát triển từ Trung ương, tỉnh và nguồn vốn từ cấp quyền sử dụng đất để đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu ngoài hàng rào các cụm công nghiệp và các nhà máy sản xuất công nghiệp phân bố tại các xã, thị trấn. Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp để tập trung huy động nguồn lực đầu tư, thu hút các doanh nghiệp. Triệu Sơn cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị; đang đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư tuyến đường giao thông động lực phía Đông thị trấn Triệu Sơn kết nối giữa Quốc lộ 47C, Quốc lộ 47 và đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo động lực cho phát triển cụm công nghiệp liên xã Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền và cụm công nghiệp Hợp Thắng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp liên xã Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền và cụm công nghiệp Hợp Thắng để tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm.

Việc tập trung thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp đã giúp huyện thu hút được 70 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thu hút đầu tư 23 dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đăng ký trên 2.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Một số dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh và đạt hiệu quả khá như: nhà máy may xuất khẩu tại xã Vân Sơn; nhà máy may xuất khẩu Ivory tại xã Thọ Vực; nhà máy bê tông thương phẩm và gạch không nung Hà Thanh; nhà máy ván ép Triệu Thái Sơn... Nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp hiện có trên địa bàn huyện đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhà xưởng, thay đổi dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường như: Công ty TNHH Sơn Trung Hiếu đầu tư dây chuyền sản xuất gạch tuy-nen tiên tiến cho nhà máy gạch Dân Quyền với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng; Công ty TNHH Triệu Thái Sơn đầu tư dây chuyền ván ép công nghệ mới, tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng. Nhà máy may Dream F Vina xã Đồng Lợi được mở rộng với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Công ty TNHH Giày ALERON Việt Nam mở rộng dự án nhà máy sản xuất, gia công giày dép tại xã Thọ Dân với diện tích 10 ha, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và hiện đang thực hiện các bước đầu tư như: nhà máy may The S&S Vina tại xã Hợp Thành với diện tích 2,3 ha, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng; nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, diện tích 4,7 ha, công suất 5 triệu sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng; nhà máy may Minh Anh Trường Thắng tại thị trấn Nưa diện tích 5,7 ha, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; nhà máy may xuất khẩu S&D tại xã Dân Lực, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; nhà máy bê tông thương phẩm, bê tông Asphalt và gạch không nung tại thị trấn Nưa, tổng mức đầu tư 34,7 tỷ đồng...

Những dự án công nghiệp đã, đang và sẽ được đầu tư, đi vào hoạt động trên địa bàn huyện chính là nền tảng để huyện Triệu Sơn tạo ra nguồn lực thực hiện lộ trình phát triển công nghiệp.

Bài và ảnh: Hương Thơm