Trao con giống, cây giống cho 6 tổ hợp tác theo chuỗi giá trị vệ sinh an toàn thực phẩm

Để giúp hội viên có điều kiện sản xuất theo chuỗi giá trị bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trong tháng 6-2021, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao con giống, cây giống cho 6 mô hình tổ hợp tác (THT) trồng trọt và chăn nuôi theo chuỗi giá trị vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng giá trị trên 500 triệu đồng.

Các THT gồm: THT chăn nuôi lợn nái sinh sản do phụ nữ làm chủ thôn Làng Gió, xã Bình Lương (Như Xuân), THT nuôi gà ri do phụ nữ làm chủ xã Quảng Phú (Thọ Xuân), THT dịch vụ chăn nuôi dê sinh sản do phụ nữ làm chủ khu phố Nghèo, thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa); THT trồng cây ăn quả có múi do phụ nữ làm chủ xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc), THT sản xuất củ quả an toàn do phụ nữ làm chủ thôn Quảng Bình, xã Hà Long (Hà Trung), THT sản xuất rau an toàn do phụ nữ làm chủ tại thôn Yên Trường, xã Đông Yên (Đông Sơn), mỗi THT 20 thành viên tham gia.

Sau khi nhận con giống, các thành viên THT được tập huấn trồng và chăm sóc cây, con.

Các thành viên tham gia mô hình đều cam kết đối ứng vốn để bảo đảm các điều kiện chi phí phân bón, thức ăn, chuồng trại, thuốc thú y và được tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh…

Qua đó giúp các hộ có thêm kiến thức để duy trì, phát triển mô hình nhằm nâng cao thu nhập, góp phần vào việc xây dựng và phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi tại địa phương theo chuỗi liên kết, giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, đảm bảo sức khoẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng.

