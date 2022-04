Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện

Nhằm chia sẻ, cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, các giải pháp cung ứng điện và chương trình sử dụng điện tiết kiệm điện, đặc biệt trong bối cảnh miền Bắc đang có nguy cơ thiếu điện cục bộ ở một số thời điểm trong mùa nắng nóng năm 2022, ngày 8-4 tại tỉnh Hà Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại hội nghị và trực tuyến qua cầu truyền hình kết nối đến trụ sở các Công ty Điện lực thuộc EVNNPC với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành 27 tỉnh miền Bắc cùng gần 2.000 khách hàng.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại hội nghị và trực tuyến qua cầu truyền hình kết nối đến trụ sở các Công ty Điện lực trực thuộc.

EVNNPC là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ TP Hà Nội). Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc luôn tăng nóng với mức tăng trưởng bình quân liên tục trên 10%/năm, thậm chí có địa phương tăng từ 15-20%.

Đặc biệt, EVNNPC là đơn vị có tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong 5 Tổng Công ty phân phối của EVN và cũng là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất, đạt 81,83 tỷ kWh vào năm 2021.

Quý I-2022, EVN đã bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước với nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn kế hoạch, trong đó: tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống quý I-2022 đạt 62,85 tỷ kW giờ, tăng 7,5% so cùng kỳ 2021 và cao hơn 1,8 tỷ kW giờ so kế hoạch. Nhu cầu công suất phụ tải cực đại toàn quốc (Pmax) đạt 40.144MW, tăng 5,94% so cùng kỳ năm 2021.

Với phương châm “điện đi trước một bước” và “khách hàng là trung tâm”, EVNNPC đã không ngừng nỗ lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục cho hơn 11 triệu khách hàng tại 27 tỉnh miền Bắc. Đồng thời EVNNPC cũng luôn chủ động, đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, cung cấp thêm nhiều dịch vụ điện tiện ích trên nền tảng số, tạo thuận lợi tối đa trong giao dịch, giúp tiết giảm thời gian, chi phí cho khách hàng sử dụng điện.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống Nhân dân, EVNNPC còn là đơn vị tiên phong thực hiện hiệu quả các chương trình về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). Thực tế cho thấy, nếu như năm 2019, tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện với EVNNPC mới có 2.440 khách hàng, thì đến năm 2020 đã thu hút 3.303 khách hàng tham gia, và năm 2021 đã có 3.225 khách hàng tham gia DR tại 27 tỉnh miền Bắc.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tri ân các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào tiết kiệm điện và DR.

Hội nghị “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện” đã tập trung thảo luận và chia sẻ thông tin về 4 nội dung chính.Đó là tổng kết chương trình Điều chỉnh phụ tải và công tác chăm sóc khách hàng, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2021 của EVNNPC; tình hình cung ứng điện năm 2021, kế hoạch cung ứng điện năm 2022 trên địa bàn miền Bắc; tri ân các khách hàng của EVNNPC đã tham gia DR nhiều lần trong giai đoạn 2019-2021; thảo luận cơ chế khuyến khích tham gia chương trình DR tự nguyện phi thương mại và các chương trình hỗ trợ khách hàng của Tổng Công ty. Tại Hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp là khách hàng của EVNNPC đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tri ân khách hàng tại hội nghị.

Với quyết tâm tiếp tục nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao trong việc cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng miền Bắc, thông qua hội nghị, EVNNPC mong muốn các khách hàng, chính quyền và Nhân dân chung tay cùng ngành điện thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả góp phần bảo đảm nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức gặp gỡ, làm việc với một số khách hàng 110 kV trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn trao đổi tại buổi làm việc.

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức gặp gỡ, làm việc với một số khách hàng 110 kV trên địa bàn tỉnh về chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thông tin đến khách hàng tình hình sản xuất, vận hành lưới điện; phương án thực hiện cung cấp điện mùa nắng nóng năm 2022 và kế hoạch DR với các khách hàng 110 kV. Tại buổi làm việc, công ty cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp của các khách hàng 110 kV về chương trình DR. Với tinh thần cởi mở, hợp tác cùng phát triển, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các khách hàng 110 kV thống nhất sẽ cùng nhau phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm thực hiện hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải DR góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

Nguyễn Lương