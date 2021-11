“Tọa độ vàng” đón “Sóng đầu tư”

Tọa lạc tại cửa ngõ phía tây thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn đang là điểm thu hút lớn của thị trường bất động sản tại khu vực. Khách hàng và các nhà đầu tư đang đổ dồn về đây bởi tiềm năng và sự hấp dẫn về vị trí chiến lược mà Đông Sơn nắm giữ.

Đông Sơn hội tụ nhiều yếu tố để phát triển các khu công nghiệp và đô thị. (Ảnh minh họa).

Nhiều dư địa phát triển

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện Đông Sơn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn 2015-2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, tiếp tục nằm trong tốp đầu toàn tỉnh về thu ngân sách. Riêng 9 tháng năm 2021, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 606.932 triệu đồng, đạt 240% so với dự toán tỉnh giao, đạt 102% so với dự toán huyện giao, bằng 147% so với cùng kỳ.

Sở hữu vị trí tại cửa ngõ phía tây thành phố Thanh Hóa, nơi các tuyến đường huyết mạch chạy qua, đặc biệt là nút giao vào ra giữa cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 47 và tuyến đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân, nhiều năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đô thị, chuẩn bị sẵn sàng để sáp nhập vào TP Thanh Hóa.

Đón đầu tiềm năng phát triển, khi tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Đông Sơn hoàn thành, Đông Sơn không chỉ đơn thuần là cửa ngõ phía tây thành phố Thanh Hóa, mà còn là trung tâm giao thông, điểm kết nối của các tuyến đường chính đi trong và ngoài tỉnh. TP Thanh Hóa sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn sẽ trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một trong những trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao của vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Vì vậy không khó hiểu khi Đông Sơn thời gian qua đã trở thành “Tọa độ vàng” của các nhà đầu tư tầm cỡ.

“Tọa độ vàng” của các nhà đầu tư

Hiện tại, trên địa bàn huyện Đông Sơn đã có 3 cụm công nghiệp và 2 cụm nghề xã. CCN Đông Tiến hiện đã được điều chỉnh quy hoạch chi tiết lên 25,04 ha và có 8 đơn vị thuê đất đang tiến hành sản xuất ổn định. 2 CCN Đông Văn, Đông Ninh hiện đã thu hút được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai các bước đầu tư dự án. Các cụm nghề xã Đông Hoàng, Đông Phú cũng đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển. Ngoài ra, huyện còn thu hút được 3 dự án may mặc có quy mô lớn vào địa bàn huyện tại các xã Đông Ninh, Đông Anh và Đông Tiến; trong đó, có 2 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm thêm cho gần 2.500 lao động.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Đông Sơn đang được triển khai thi công sẽ đưa Đông Sơn trở thành trung tâm giao thông, điểm kết nối của các tuyến đường chính đi trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Đoàn công tác của Tập đoàn Foxconn Việt Nam do Tổng Giám đốc Zhuo Xiam Hong làm trưởng đoàn đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất thiết bị điện tử tại tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã giới thiệu KCN - Đô thị - Dịch vụ phía tây TP Thanh Hóa là một trong những địa điểm để Tập đoàn Foxconn Việt Nam tìm hiểu đầu tư. Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ phía tây TP Thanh Hóa có một phần nằm trên địa bàn xã Đông Yên, Đông Văn và Đông Thịnh của huyện Đông Sơn. Sở hữu vị trí chiến lược, giao thông kết nối thuận lợi và nhiều dư địa để phát triển công nghiệp và các khu đô thị, đây cũng là một trong những lợi thế không nhỏ trong quyết định của Foxconn - Tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, đứng thứ 27/500 tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.

Không chỉ thu hút sự quan tâm của các tập đoàn lớn trên thế giới, Sun Group - Tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay cũng đang khảo sát, nghiên cứu phương án xây dựng khu đô thị tại huyện Đông Sơn với tổng diện tích 1600 ha tại 4 xã Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú và Đông Thịnh. Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Đông Sơn, cho biết, hiện nay, Đông Sơn đã được Sun Group quan tâm nghiên cứu lập quy hoạch Khu Công nghiệp phía Nam huyện Đông Sơn, với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 600 ha, trong đó huyện Đông Sơn diện tích khoảng 400 ha, bao gồm các xã Đông Văn, Đông Yên, Đông Phú.

Tỉnh Thanh Hoá đã đồng ý chủ trương để Sun Group khảo sát, nghiên cứu phương án quy hoạch khu đô thị 1.600ha tại huyện Đông Sơn. (Ảnh minh họa).

Ngoài Sun Group, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị - HUD HOLDINGS cũng đang triển khai Dự án Khu đô thị mới Đông Sơn trên tổng diện tích 78,35 ha; Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa đang nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nông nghiệp sinh thái tại khu vực phía Đông tuyến đường cao tốc Bắc - Nam (thuộc huyện Đông Sơn); diện tích nghiên cứu khoảng 100ha.Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới 2 xã Đông Khê và Đông Ninh, thuộc huyện Đông Sơn, có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 99.683m2, vốn đầu tư dự án khoảng 104 tỷ đồng…

Hàng loạt dự án đã và đang được triển khai, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang dành rất nhiều sự quan tâm cho khu vực này, Đông Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá mạnh mẽ, và là “Tọa độ vàng trong tầm ngắm của những ông chủ lớn”.

NL