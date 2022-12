Tổ chức giao thông thông suốt góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn Thanh Hóa

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tổ chức giao thông để hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi; kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra sự cố ùn tắc, cản trở giao thông trên tuyến; tạo điều kiện, ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển, cung ứng xăng dầu trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa hoạt động thông suốt; có phương án phòng chống và kịp thời phối hợp khắc phục trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ của các phương tiện vận chuyển xăng dầu đến các địa điểm bán lẻ, đặc biệt là trong các khung giờ giao thông cao điểm.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới các tổ chức, đoàn thể, cá nhân có liên quan trên địa bàn; phối hợp kịp thời với các đơn vị có liên quan để xử lý, khắc phục các sự cố gây mất an toàn giao thông dẫn đến gián đoạn, ách tắc giao thông cho các phương tiện nói chung và gây ảnh hưởng đến các phương tiện vận chuyển xăng dầu của các doanh nghiệp nói riêng.

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi, địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông; tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu đang thực 2 hiện nhiệm vụ cung cấp đến các điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh vào khung giờ cao điểm; kịp thời phối hợp với đơn vị liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phân luồng đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra

Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu trên địa bàn chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và bảo vệ môi trường trong quá trình lưu thông vận chuyển xăng dầu; đề xuất, phản ánh khó khăn trong lưu thông, vận chuyển xăng dầu (nếu có); tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp thông qua đường dây nóng của Sở Công Thương; phối hợp với các đơn vị liên quan (Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành, đơn vị có liên quan, các cấp chính quyền địa phương) để có phương án kịp thời xử lý, khắc phục, đảm bảo không gián đoạn, ách tắc, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ nội địa thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo các phương tiện vận chuyển xăng dầu đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được lưu thông thuận lợi, hiệu quả.

