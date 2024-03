Tín hiệu tích cực và biện pháp nuôi dưỡng

(Baothanhhoa.vn) - Nhiều con số vui vừa được Sở Tài chính báo cáo: Quý I/2024 Thanh Hóa thực hiện thu ngân sách Nhà nước ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán và tăng 31,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.656 tỷ đồng, bằng 39,3% so với dự toán và tăng 46% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 34,7% dự toán và tăng 11,1% so với cùng kỳ.