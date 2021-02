Tiêu thụ hàng hóa dịp Tết Nguyên đán giảm 20 - 30%

Theo thống kê của Sở Công Thương, có 30 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia cung cấp hàng hóa, với tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 3.786 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khách hàng lựa chọn hàng hóa tại Siêu thị Vinmart+, Trung tâm thương mại Vincom, TP Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động mua sắm của người dân giảm so với cùng thời điểm năm trước. Tiêu thụ hàng hóa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, giảm 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt ở một số mặt hàng, như: cây cảnh, rau, củ, quả đã xảy ra tình trạng ùn ứ, dư thừa.

Hiện, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, khó lường, nên dự báo khoảng đầu tháng 3-2021 hoạt động thương mại mới trở lại bình thường.

Tin và ảnh: Thanh Hòa