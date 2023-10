Thường Xuân: Nỗ lực về đích giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2023, huyện Thường Xuân được giao nguồn vốn đầu tư công 229 tỷ đồng (gồm cả nguồn vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 là 67 tỷ đồng). Đến thời điểm ngày 30-9-2023, huyện đã giải ngân được 119,08 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 52%). Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư trong năm 2023 như kế hoạch, huyện đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án xây dựng cầu Tổ Rồng (Thường Xuân), thi công đạt giá trị khối lượng 75%.

Dự án xây dựng cầu Tổ Rồng bắc qua sông Chu có tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng (bao gồm xây dựng cầu dài 0,212 km và tuyến đường dài 2,4 km). Dự án được khởi công cuối tháng 12/2021, hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Thanh Hóa - đơn vị thi công cho biết: Ngay sau khi dự án được khởi công, đơn vị đã tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình. Đến thời điểm này, công trình đã thực hiện đạt khối lượng khoảng 75% và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân (đơn vị chủ đầu tư) đã cho ứng số tiền 80%. Với tiến độ thi công và giải ngân như hiện nay, ông Toản cho biết, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023 như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Được biết, nguồn vốn đầu tư công của huyện Thường Xuân được giao thực hiện trong năm 2023 là 229 tỷ đồng. Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2023 như kế hoạch, huyện Thường Xuân đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp như tháo gỡ kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), nhất là những dự án trọng điểm; thường xuyên đôn đốc, giám sát nhà thầu và các đơn vị liên quan về tiến độ dự án; không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân và quyết toán dự án... Đến thời điểm ngày 9/10/2023, huyện Thường Xuân đã giải ngân được 119,08 tỷ đồng/229 tỷ đồng (đạt 52%).

Lý giải về nguồn vốn giải ngân chưa đạt so với yêu cầu, ông Ngô Văn Tường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thường Xuân cho rằng, do dự án xây dựng đường giao thông từ thôn Buồng (xã Luận Khê) đi thôn Pà Cầu (xã Xuân Lộc), chiều dài 7,7 km, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng đang phải tạm dừng thi công do dự án đi qua một phần đất lâm nghiệp nên đang chờ ý kiến từ phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu được Bộ đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng, dự án mới được giải ngân. Vì vậy, để thực hiện cam kết sẽ hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch giao năm 2023, các giải pháp của huyện được tập trung thực hiện như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trong đó thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các dự án. Phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các dự án, lĩnh vực và thường xuyên giao ban, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đẩy nhanh việc thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 8/9/2023. Đề xuất biện pháp xử lý các dự án chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo thời gian quy định. Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán công trình. Thường xuyên rà soát, kiểm tra không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân và quyết toán dự án. Lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán đối với những dự án hoàn thành để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng. Tăng cường các giải pháp, mở đợt cao điểm huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công...

Ngoài thực hiện nghiêm túc các giải pháp trên, từ nay đến hết năm 2023 huyện Thường Xuân có nhiều dự án sẽ được khởi công, như: dự án đường giao thông từ trung tâm xã Xuân Lẹ đi thôn Liên Sơn và thôn Xuân Sơn; dự án đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường Hồ Chí Minh; dự án đường giao thông thôn Xuân Minh 1, xã Xuân Cao đi bản Mạ thị trấn Thường Xuân... sẽ tạo điều kiện để địa phương này hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2023.

Bài và ảnh: Minh Lý