Thiệu Hóa vững tin trong quá trình phát triển

Năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển và khởi sắc.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,72%, vượt kế hoạch (KH) 0,22% và cao hơn 1,54% so với cùng kỳ (CK). Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,85%, công nghiệp - xây dựng tăng 22,31%, dịch vụ tăng 14,32%. Thu nhập bình quân đầu người 55,2 triệu đồng, cao hơn 5,2 triệu đồng so với CK. Một số chỉ tiêu đạt được, như giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.464 tỷ đồng, tăng 4,85% so với CK. Chương trình liên kết sản xuất đạt 996,5 ha, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai được 220 ha... Huyện phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn thực hiện liên kết sản xuất vụ thu mùa cho các xã, thị trấn trên địa bàn, diện tích 60 ha. Năm 2022, có 2 xã NTM nâng cao Thiệu Nguyên, Thiệu Long; tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM toàn huyện đạt 100%, 21 thôn NTM kiểu mẫu. Có thêm 10 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm toàn huyện được công nhận là 13 sản phẩm (7 sản phẩm đạt 4 sao và 6 sản phẩm 3 sao); ngoài ra, có 5 sản phẩm đã hoàn thành hồ sơ, trình Hội đồng OCOP tỉnh chấm xếp hạng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.905 tỷ đồng, tăng 16,86% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 15,8% so với CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.023 tỷ đồng, vượt 0,6% so với KH, tăng 118,5% so với CK. Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn 62 doanh nghiệp, tăng 12,7% KH tỉnh giao. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép. Huyện tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư và phát triển. Giải quyết việc làm cho 3.253 lao động, tăng 30% KH, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,5%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, chất lượng dịch vụ chăm sóc, khám, chữa bệnh được nâng cao.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Thiệu Hóa tăng cường công tác xây dựng Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng...

Phát huy những thành tựu đạt được, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế trên địa bàn, với phương châm “Quyết tâm cao - nỗ lực lớn - hành động quyết liệt đến cùng” để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung 130 ha. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng trở lên.

