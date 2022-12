Thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động

Hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đang thực hiện cắt giảm giờ làm đối với người lao động do thiếu đơn hàng.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Thanh Huê)

Theo rà soát, thống kê của các đơn vị chức năng, từ tháng 10-2022 đến nay toàn tỉnh có 25 doanh nghiệp phải cắt giảm từ 100 lao động trở lên. Tổng số lao động cắt giảm là hơn 5.500 người, trong đó 100% là lao động phổ thông. Các doanh nghiệp thực hiện cắt giảm lao động chủ yếu thuộc ngành dệt may, giầy da với 65,32%; ngành sản xuất sản phẩm gỗ, tre, hóa chất, nhựa chiếm 34,68%.

Tình trạng thiếu đơn hàng đối với các doanh nghiệp may mặc đã bắt đầu xuất hiện từ khoảng đầu tháng 7-2022. Cùng với việc cắt giảm lao động, hiện nay một số doanh nghiệp dệt may, giày da không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ, do vậy thu nhập của người lao động bị sụt giảm đáng kể.

Dự báo do thiếu đơn hàng, trong những tháng cuối năm sẽ có thêm 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cắt giảm từ 100 lao động trở lên, với khoảng 4.500 lao động.

N.M