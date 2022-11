Thêm “khẩu vị” cho nhà đầu tư Thanh Hóa

Bất động sản khu vực phía Nam đã trở thành một trong những điểm đến ưa chuộng của các nhà đầu tư Thanh Hóa. Nắm bắt nhu cầu, “khẩu vị” đầu tư, kinh doanh, nghỉ dưỡng của các nhà đầu tư xứ Thanh, Novaland Group quyết định mang đến những sản phẩm ưu việt, đáp ứng đa dạng và linh hoạt nhu cầu sở hữu bằng việc hợp tác với các đơn vị phân phối hàng đầu tại đây.

Khách hàng thích thú với sản phẩm của Novaland khi trải nghiệm tại Novaland Gallery 25 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Theo đó, vào ngày 10 và 11-11-2022 tại Thanh Hóa và Nghệ An, Novaland Group sẽ tổ chức chương trình Chia sẻ cơ hội Hợp tác “Phân phối hàng chất – Thu nhập hàng khủng”.

Novaland Group phát triển những sản phẩm độc đáo

Novaland Group – Thương hiệu đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu đã và đang nhận được sự tin yêu của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư trên cả nước.

Các dự án do Novaland Group phát triển đều có quy mô lớn đến rất lớn, tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên, quy hoạch đồng bộ, bài bản, tiện ích đẳng cấp, toàn diện từ mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí đến chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục..., thậm chí là những công trình biểu tượng, dẫn đầu xu thế, “điểm phải đến” để có những trải nghiệm độc đáo.

Cùng với đó, đa dạng các loại hình sản phẩm: chung cư, biệt thự, nhà phố thương mại... được kiến tạo giúp khách hàng, nhà đầu tư dễ dàng sở hữu, tối đa hóa công năng sử dụng. Các chủ sở hữu có thể an cư, nghỉ dưỡng, khai thác kinh doanh hoặc cho thuê sinh lời đều rất thuận tiện và hưởng nhiều giá trị gia tăng, xứng đáng là một điểm đến ở vạn lợi kinh doanh vạn lời.

Novaland luôn không ngừng nỗ lực làm bừng sáng cuộc sống tại các đô thị, nâng tầm trải nghiệm và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng bằng việc liên tục quy tụ, khai trương hàng loạt các dịch vụ, tiện ích mang thương hiệu nổi tiếng trong nước, quốc tế.

Các dự án nổi bật như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram... không chỉ sở hữu những giá trị riêng vượt trội về quy mô, tiện ích, loại hình sản phẩm, định hướng kiến tạo mà còn được thừa hưởng những giá trị về thiên nhiên, môi trường, cơ sở hạ tầng của khu vực tọa lạc... Đây chính là những bảo chứng vững chắc cho tiềm năng, dư địa tăng trưởng. Hơn thế, các dự án luôn được đảm bảo tiến độ thi công.

Khu đô thị sinh thái thông minh phía Đông TP HCM – Aqua City có quy mô 1.000ha, là sự kết hợp hài hòa giữa lợi thế sông nước, điều kiện tự nhiên, không gian sống xanh và tiện ích đẳng cấp ngay ngưỡng cửa: Quảng trường, bến du thuyền 5 sao, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất… tạo nên chốn an cư lý tưởng cho cư dân. Dự án đã sẵn sàng để đón cư dân về an cư vào cuối năm nay. Đặc biệt, ngày 2-11 vừa qua, Aqua City được vinh danh ở hạng mục “Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu” với các yếu tố quan trọng như vị trí, thiết kế, công nghệ, chất lượng xanh… tại Chương trình bình chọn “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2022” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) được định vị là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế mới lạ, sáng tạo và hấp dẫn hàng đầu thế giới. Đô thị du lịch này gây ấn tượng mạnh mẽ với nhà đầu tư lẫn du khách trong và ngoài nước bởi lợi thế tự nhiên, hạ tầng đồng bộ cùng hệ sinh thái toàn diện với hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe… đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Hiện NovaWorld Phan Thiet đang tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng tại phân khu Florida.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế hấp dẫn hàng đầu thế giới.

NovaWorld Ho Tram (Vũng Tàu) - Bản giao hưởng khai thác nét đẹp của thiên nhiên nguyên sơ với địa thế rừng – biển liền kề cùng lối quy hoạch kiến trúc độc đáo, hệ tiện ích đẳng cấp. Dự án có quy mô hơn 1.000ha bao gồm 10 phân kỳ. Mỗi phân kỳ mang một sắc màu riêng biệt, hội tụ tinh hoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, mang đến trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí đa phong cách cho du khách và cư dân.

Novaland Group hiện sở hữu danh mục hơn 50 dự án BĐS quy mô lớn với hàng loạt sản phẩm được tung ra thị trường theo 03 dòng sản phẩm chủ lực: BĐS Đô thị, BĐS Du lịch, và BĐS Công nghiệp.

Mở rộng những “cánh tay nối dài” gắn kết khách hàng, lan tỏa thịnh vượng

Mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo luôn là tâm niệm, kim chỉ nam hoạt động của Novaland Group. Để làm được điều đó không thể thiếu được những “cánh tay nối dài”, đối tác, đơn vị phân phối uy tín gắn kết khách hàng.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Novaland Group chính thức tạo dấu ấn tại miền Bắc bằng việc mở cửa đón khách tại Novaland Gallery 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sự kiện đã được đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác, đơn vị phân phối tại miền Bắc quan tâm, ủng hộ. Trong tháng 10 vừa qua, tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Novaland Group tiếp tục nhận được sự chào đón của hơn 40 đối tác, đơn vị phân phối bất động sản chuyên nghiệp. Các đơn vị phân phối mong muốn hợp tác, đồng hành dài lâu cùng Novaland trên hành trình mang sản phẩm chất lượng, suất đầu tư ưu việt đến với khách hàng, nhà đầu tư.

Novaland Group hỗ trợ tối đa và chia sẻ kinh nghiệm bán hàng cho các đơn vị phân phối.

“Khách hàng khá thích thú và dành sự quan tâm lớn đến các sản phẩm của Novaland do đặc biệt ấn tượng với hệ sinh thái độc đáo cùng những chính sách ưu đãi hấp dẫn. Lo ngại về sản phẩm ở tận khu vực phía Nam cũng được xóa nhòa, các chuyên viên kinh doanh tự tin, hào hứng kết nối khách hơn rất nhiều. Song song, Trí Long Land luôn được Novaland Group tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa từ cơ sở vật chất, công cụ bán hàng cho đến việc đào tạo, chia sẻ kĩ năng và trên hết là sự chân thành - tôn trọng, chi trả quyền lợi, hoa hồng nhanh chóng. Hơn thế, nếu có nhu cầu sở hữu sản phẩm của Novaland Group, không chỉ nhân sự đại lý mà còn cả người thân của CBNV đại lý đều được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt” – đại diện Trí Long Land chia sẻ.

Thông tin liên hệ Novaland Group Mr Hoàng Hà – Giám đốc Cao cấp Kinh doanh Phát triển Đại lý: 097 920 6666 Ms Ngọc Ly – Giám đốc Kinh doanh Phát triển Đại lý: 090 453 7997

