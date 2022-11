Tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Triệu Sơn

Giải phóng mặt bằng (GPMB) được coi là một trong những “chìa khóa” quan trọng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại huyện Triệu Sơn, công tác GPMB hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Công trường thi công dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Triệu Sơn. Ảnh: V.H

“Nút thắt” trong GPMB

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, trên địa bàn huyện hiện đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, huyện với khối lượng GPMB lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Tuy nhiên, vướng mắc trong công tác GPMB ở địa phương hiện nay đó là trên địa bàn hiện chưa có mặt bằng để bố trí tái định cư cũng như kiến nghị liên quan đến chính sách đền bù, hỗ trợ.

Đơn cử, Dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn đã hoàn thành bồi thường GPMB bàn giao mặt bằng đạt khoảng 99% kế hoạch. Tuy nhiên, công tác GPMB đối với dự án này vẫn chưa thể hoàn thành 100% do chưa có mặt bằng bố trí tái định cư đối với 11 hộ dân ở xã Đồng Thắng và Đồng Lợi có đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án.

Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân có tổng chiều dài tuyến đoạn qua huyện Triệu Sơn khoảng 10 km, tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 43,07 ha với 626 hộ có đất bị ảnh hưởng, trong đó đất nông nghiệp liên quan đến 126 hộ; đất ở liên quan đến 446 hộ và đất khác liên quan đến 54 hộ. Thực hiện nhiệm vụ GPMB, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành 100% khối lượng kiểm kê về đất đai, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất. Đồng thời, hoàn thành bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng đạt 10,2% kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ GPMB đối với dự án này đang bị chậm lại do vướng mắc về chính sách bồi thường GPMB. Cụ thể, do đặc điểm một số xã trên địa bàn huyện có nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh, do vậy nhiều phần diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án được các hộ dân trồng rất nhiều loại cây và mật độ cây trồng trên đất quá dày; nhiều loại cây trong bảng giá của UBND tỉnh (tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20-3-2020 và Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20-5-2021 của UBND tỉnh) không quy định về mật độ cây trồng nên khó khăn trong quá trình thực hiện áp giá bồi thường. Giá trị bồi thường theo số liệu khảo sát giá thị trường chênh lệch lớn so với việc áp giá bồi thường theo đơn giá quy định.

Một số dự án khác đang triển khai trên địa bàn cũng gặp phải một số vướng mắc liên quan đến việc các hộ dân đang kiến nghị đơn giá bồi thường thấp; dự án thuộc danh mục các dự án giãn tiến độ, phần diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án chưa được chuyển mục đích sử dụng đất…

Một số dự án trọng điểm của huyện như: dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện có diện tích hơn 7 ha, khối lượng GPMB đạt 99% kế hoạch; dự án tuyến đường động lực nối Tỉnh lộ 514 - Quốc lộ 47 có chiều dài 2 km và dự án tuyến đường nối Tỉnh lộ 515C với đường Nghi Sơn - Sao Vàng có chiều dài 6,1 km vừa được tỉnh phê duyệt dự án, đang triển khai GPMB…

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn

Xác định GPMB chính là khâu quan trọng để thực hiện hai khâu đột phá của huyện về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, huyện Triệu Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm gỡ từng “nút thắt” trong công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn chưa đạt như mong muốn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn cho biết: Quan điểm xuyên suốt của huyện Triệu Sơn trong công tác GPMB đó là thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người dân trên cơ sở quy định của pháp luật. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, chủ trương chung của huyện là chú trọng việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại để người dân hiểu và đồng thuận. Hộ nào chưa hiểu thì kiên trì vận động, giải thích cho từng cá nhân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác GPMB. Một số vấn đề do vướng mắc của cơ chế, chính sách, quy định vượt thẩm quyền thì huyện đề xuất, kiến nghị lên cấp trên.

Cụ thể, đối với vướng mắc về mặt bằng bố trí tái định cư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang khẩn trương tổ chức thực hiện dự án khu tái định cư Đồng Thắng để phục vụ cho 11 hộ thuộc diện tái định cư ở xã Đồng Thắng và xã Đồng Lợi. Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc đầu tư xây dựng công trình cần có thời gian để thực hiện đầy đủ các bước, thủ tục đảm bảo theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, huyện đang tính các phương án linh động, phù hợp, hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân trong thời gian chờ đợi mặt bằng tái định cư hoàn thành, phấn đấu đến 30-11 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Đối với vướng mắc về việc áp giá bồi thường GPMB phục vụ dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân, UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh và đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ phía cấp trên.

Việt Hương