Tháo gỡ vướng mắc, phát triển hài hòa các dự án mới tại Khu Kinh tế Nghi Sơn với các dự án tại Trung tâm điện lực Nghi Sơn

Chiều 19-11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn đã làm việc trực tuyến với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 về ảnh hưởng của việc triển khai các dự án tại Cảng Nghi Sơn tới việc vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trung tâm điện lực Nghi Sơn được Bộ Công nghiệp (nay lại Bộ Công thương) phê duyệt tại quyết định số 2833/QĐ-BCN ngày 13-10-2006, gồm 2 nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ phát điện ngưng hơi truyền thống đốt than phun. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 bao gồm 2 tổ máy, công suất 2 x 300 MW, đã đi vào vận hành thương mại tháng 12-2014. Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 gồm 2 tổ máy công suất 2 x 665 MW. Hiện tại, 2 tổ máy đang trong quá trình chạy thử nghiệm và dự kiến sẽ lần lượt đi vào vận hành thương mại trong tháng 1-2022 và tháng 7-2022.

Theo báo cáo từ phía Tổng Công ty phát điện 1 trực thuộc EVN, hệ thống kênh nhận nước làm mát và kênh xả nước làm mát là hạng mục dùng chung trong Trung tâm điện lực Nghi Sơn do EVN chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý vận hành và bảo dưỡng. Kênh nhận nước lấy nước biển làm mát ở cửa sông Yên Hoà trên vùng biển tỉnh Thanh Hoá và được xả ra tại cửa xả trên vùng biển tỉnh Thanh Hoá theo về phía vùng biển Nghệ An để bảo đảm giảm nhiệt độ dòng nước tối đa trước khi có thể tuần hoàn một phần về lại cửa nhận nước. Lưu lượng nước làm mát theo thiết kế là 6,9 triệu m3/ngày đêm.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại điểm cầu Hà Nội

Theo kế hoạch phát triển các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các dự án sau sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của kênh nhận nước làm mát và kênh xả nước làm mát: Dự án đầu tư Khu bến cảng Container số 2; các dự án đang dự kiến đưa vào quy hoạch Khu Kinh tế Nghi Sơn, như Dự án ga đường sắt và dự án cảng tổng hợp Chấn Hưng, dự án cảng Xuân Thiện Nghi Sơn.

Để bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Khu Kinh tế Nghi Sơn không ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn ổn định và hiệu quả của các Nhà máy Nhiệt điện trong Trung tâm điện lực Nghi Sơn, Tổng công ty Phát điện 1 kiến nghị: Các dự án phát triển mới bổ sung trong Khu Kinh tế Nghi Sơn cần được điều chỉnh lại thiết kế, quy hoạch và trình tự triển khai trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ tinh thần Biên bản làm việc ngày 3-11-2020 đã ký kết giữa các bên liên quan. Việc nắn dòng kênh xả nước làm mát đi xuyên qua cảng Container số 2, cảng Xuân Thiện hướng về vùng biển Nghệ An là một giải pháp đáng triển khai nghiên cứu trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến việc vận hành của hai nhà máy điện. Đơn vị cũng đề nghị cho phép được giữ nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích đất bãi thải xỉ đã thuê để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh điện nhằm đáp ứng nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Đại diện lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các bên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận EVN đã quan tâm, triển khai nhiều dự án điện năng công suất lớn, các dự án đưa điện về vùng sâu, vùng xa, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và an ninh năng lượng quốc gia. Trên địa bàn tỉnh, EVN cũng thường xuyên cải tạo, thay thế thiết bị, tăng tải điện, đầu tư hạ tầng điện đến hàng rào dự án các khu, cụm công nghiệp, các dự án lớn, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật quan trọng cho sự quyết định đầu tư cũng như quá trình vận hành của các dự án.

Với việc triển khai các dự án tại Trung tâm điện lực Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, sát sao cùng quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, nỗ lực hết sức trong công tác tái định cư để nhường đất cho các dự án triển khai đúng tiến độ.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án được phê duyệt mới sau quy hoạch mở rộng có một số tác động đến các 2 nhà máy nhiệt điện. Trên cơ sở kiến nghị của đơn vị quản lý dự án, tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tìm cách tháo gỡ tốt nhất. Theo đó, để giảm thiểu tác động, tỉnh Thanh Hóa sẽ nạo vét khu luồng chung từ Cảng Quốc tế Nghi Sơn đến gầm cầu Biện Sơn và nạo thông về phía Bắc, tăng dung tích nước biển trước cửa nhận; mặt khác, điều chỉnh tiến độ, phân kỳ lại các dự án liên quan một cách phù hợp theo tinh thần biên bản đã ký kết; giao cho Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các phương án giảm thiểu tác động đối với các dự án này.

Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ giữ nguyên diện tích đã phê duyệt cho 2 dự án sử dụng làm khu vực thuê bố trí bãi xỉ đến khi Chính phủ có quy định mới. Quan điểm của Thanh Hóa là sẽ đồng hành, sát sao tháo gỡ vướng mắc, xây dựng giải pháp phát triển thuận lợi cho cả các ngành công nghiệp năng lượng, cảng biển và logistics, tạo sự phát triển đồng bộ, tương hỗ và hiệu quả đối với các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Minh Hằng