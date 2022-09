Thanh Hóa: Chỉ số công nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 16,03% so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Nhờ đó, chỉ số công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng.

Sản xuất ván ép tại Công ty CP công nghiệp gỗ Trường Sơn (Như Xuân).

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 9-2022 tăng 10,67% so với tháng trước, tăng 22,44% so với tháng cùng kỳ (CK). Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 1,59% so với tháng trước, tăng 17,39% CK; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,57% so với tháng trước, tăng 23,03% CK; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 14,44% so với tháng trước, tăng 12,21% CK; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,01% so với tháng trước, tăng 11,14% CK.

Tính chung 9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 16,03% CK. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 7,51%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,06%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 16,27%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,94%. Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với CK như sau: Xăng các loại 2.030 nghìn tấn, tăng 1,3%; dầu diesel 3.157 nghìn tấn, giảm 0,6%; đường kết tinh 62,9 nghìn tấn, giảm 35,0%; bia các loại 38,5 triệu lít, tăng 18,7%; thuốc lá bao 172,8 triệu bao, tăng 3,5%; quần áo các loại 384,7 triệu cái, tăng 38,8%; giày thể thao 142,1 triệu đôi, tăng 27,7%; xi măng 13,75 triệu tấn, tăng 5,3%; clinker 2,78 triệu tấn, tăng 7,0%; sắt, thép 1.434,2 nghìn tấn, giảm 2%; điện sản xuất 4.341 triệu Kwh, tăng 28,8%; điện thương phẩm 5.469 triệu Kwh, tăng 3,7%; nước máy 44,9 triệu m3 , tăng 6,9%.

Hương Thơm