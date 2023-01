Tây Hồ phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, xã Tây Hồ (Thọ Xuân) đã xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) năm 2016, NTM nâng cao vào năm 2020 và đang tập trung phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Sản phẩm xúc xích của cơ sở Diệu Anh đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Để đạt được mục tiêu trên, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt và từng bước xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc huy động nguồn lực tổng hợp trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Chỉ tính riêng trong năm 2022, xã đã sửa chữa, nâng cấp nhà bia, xây dựng nhà truyền thống; tu sửa các hạng mục trường mầm non và xây dựng nhà 2 tầng 8 phòng học ở Trường THCS Tây Hồ; chỉ đạo các thôn thực hiện kiên cố hóa được 0,5km đường nội thôn...

Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, địa phương xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó bằng nhiều cách khác nhau, xã đã phát huy tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó điều hành các thôn thực hiện tốt công tác thủy lợi, tưới tiêu bảo vệ; chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho các loại cây trồng để đạt năng suất và sản lượng cao theo mục tiêu đề ra. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất từ trồng trọt ước đạt 34,98 tỷ đồng, thu nhập từ trồng trọt đạt 19,3 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất trong chăn nuôi ước đạt 42,64 tỷ đồng, thu nhập từ chăn nuôi các loại đạt 15,68 tỷ đồng...

Là xã nằm ở cửa ngõ của huyện Thọ Xuân, lãnh đạo xã Tây Hồ luôn quan tâm, khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Với 24 doanh nghiệp và 218 hộ kinh doanh cá thể đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 60,35 triệu đồng/năm. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc. Phong trào xây dựng đời sống cơ sở được giữ vững, 3/3 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Trường Mầm non Tây Hồ và Trường Tiểu học Tây Hồ giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 2, trường THCS giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng xã gắn với xây dựng quỹ khuyến học của xã và dòng họ để hỗ trợ, khuyến khích học tập, tiếp tục được nâng cao chất lượng chuẩn xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó, Tây Hồ cũng luôn chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì việc kiểm tra, giám sát trong Đảng; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh và duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội... Bởi đây là những yếu tố nền tảng để tạo dựng môi trường phát triển hài hòa, ổn định và bền vững.

Ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ (Thọ Xuân), cho biết: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023, xã Tây Hồ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt “làm đến đâu chắc đến đó”, không chủ quan, nóng vội. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức và các chi ủy, chi bộ và các thôn, làng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 69,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; 100% giữ vững đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

Bài và ảnh: Bảo Thanh