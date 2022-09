Tạo động lực cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi vươn lên

Với những định hướng đúng đắn và phát triển phù hợp với điều kiện địa lý của từng vùng, từng địa phương gắn với những chính sách thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi xứ Thanh vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Người dân thị trấn Vân Du (Thạch Thành) chăm sóc dứa.

Để cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng hàng loạt chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ, từ đó đã giúp cho tình hình kinh tế - xã hội đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điển hình như: Đề án giảm nghèo bền vững cho các huyện nghèo; Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020; Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, tỉnh Thanh Hóa; Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế phát triển trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020... Ngoài ra, các sở, ban, ngành trong tỉnh cũng chung tay giúp đỡ các huyện miền núi xây dựng các chương trình, đề án, dự án về hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường lớp học, cơ sở y tế, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm... Trong đó phải kể đến Dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa; nâng cấp tuyến Quốc lộ 15C đoạn qua huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc; thi công cầu Bến Kẹm (Bá Thước) và nâng cấp các tuyến đường liên huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, do Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Các Dự án đường tuần tra biên giới cơ động kết hợp kinh tế - xã hội từ Km42 Quốc lộ 217 đến mốc biên giới H5 (Quan Sơn); Dự án đường Nà Ón đi Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát) với tổng chiều dài 25,42km; đường Tén Tằn - Mường Chanh - Mốc G7 (Mường Lát)... do Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện. Hay các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư để hỗ trợ triển khai tập huấn, hướng dẫn kiến thức khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, quản lý bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất ở khu vực biên giới về các mô hình cây lúa nước cho năng suất cao ở xã Yên Khương (Lang Chánh), xã Trung Lý (Mường Lát); cây vầu (Quan Sơn); nuôi cá tầm ở xã Bát Mọt (Thường Xuân); Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”; phong trào xây dựng nhà “Đại đoàn kết” với hàng nghìn căn nhà được xây dựng cho các hộ nghèo nơi biên giới, hải đảo... Có thể thấy, từ những chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đã giúp cho các huyện miền núi xứ Thanh xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Nhiều huyện đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương mại gắn với ngành nghề nông thôn; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó đã tạo động lực cho đồng bào vùng DTTS và miền núi vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống... Theo thống kê, đến nay khu vực 11 huyện miền núi trong tỉnh còn 46.470 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20% và 47.446 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 20,42% (theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Để tiếp tục tạo động lực cho đồng bào vùng DTTS, miền núi vươn lên, theo đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, trong thời gian tới các bộ, ngành Trung ương, các cấp, ngành trong tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa cho đầu tư phát triển, hướng đến phát triển bền vững với chu kỳ đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Qua đó, cần chú trọng đầu tư đúng mức, dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng dân tộc. Phát huy nội lực của đồng bào và vai trò chủ động, sáng tạo của từng địa phương, từng cộng đồng để hòa chung vào mục tiêu phát triển của tỉnh. Có cơ chế, chính sách thúc đẩy việc kết nối giữa vùng đồng bào DTTS, miền núi với những vùng đã và đang phát triển. Xây dựng, điều chỉnh những chính sách hỗ trợ sang phương châm “cho cần câu chứ không cho con cá”, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận đồng bào DTTS vào những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước...

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi đời sống đồng bào DTTS, giúp đồng bào ổn định đời sống, sinh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Và quan trọng hơn, các chương trình, chính sách này góp phần không nhỏ củng cố khối đoàn kết dân tộc, nhân lên niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng miền núi, biên giới của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Xuân Minh