Tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập, tái phát trên địa bàn Thanh Hóa

Hiện nay tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan rất nhanh, cả nước có 354 ổ dịch tại 120 huyện của 33 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày; đặc biệt cả 4 tỉnh giáp với Thanh Hóa là Sơn La, Ninh Bình, Hòa Bình, Nghệ An đều đang có dịch bệnh DTLCP.

Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Vi rút DTLCP có đường lây truyền dịch bệnh rất phức tạp, hiện chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh. Sau thời gian dịch bệnh được khống chế đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là ở một số hộ chăn nuôi trong việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh… Do đó, ngành nông nghiệp dự báo trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP xâm nhập, lây lan và bùng phát trên diện rộng là rất cao.

Để chủ động ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có Công văn số 4358/SNN&PTNT-CNTY đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT.

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người chăn nuôi nắm vững, nắm chắc khi có lợn ốm, chết chủ động khai báo dịch, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn; hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng dịch như vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học; tuyên truyền người chăn nuôi có lợn đến tuổi xuất bán không nuôi thêm chờ tăng giá, mà xuất bán giảm áp lực dịch bệnh và thiệt hại kinh tế.

Tổ chức rà soát, thống kê, nắm rõ số lượng các hộ chăn nuôi lợn, số lượngtừng loại lợn trên địa bàn quản lý; phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mới xuất hiện không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; khi xuất hiện lợn ốm, chết phải lập bản cam kết với hộ chăn nuôi không bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, báo cáo chậm, giấu dịch bệnh

Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, đảm bảo không để tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; không cho tái đàn, tăng đàn đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xử lý nghiêm các trường hợp tái đàn không khai báo, không đảm bảo điều kiện để xảy ra dịch bệnh và không thực hiện hỗ trợ kinh phí khi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh đối với những trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ theo các chỉ đạo, kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là công tác quản lý vận chuyển lợn giống; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển, tập kết, thu gomlợn không đúng quy định.

Chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, kiên quyết xóa bỏ các điểm dừng, tắm, rửa các xe vận chuyển lợn không được cấp phép trên các tuyến giao thông, làm lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các địa phương cần bố trí nguồn kinh phí chuẩn bị dự phòng đầy đủ các loại vật tư, phương tiện, hóa chất sát trùng, vôi bột, kể cả vật tư lấy mẫu xét nghiệm phát hiện lợn bệnh… và bố trí đầy đủ lực lượng chuyên môn thú y các cấpđảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh DTLCP, nhất là các điều kiện để tái đàn, tăng đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển lợn giống vào địa bàn tỉnh. Tổ chức lấy mẫu giám sát bệnh DTLCP để kịp thời phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Lê Hòa