Tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn

Từ ngày 20-9-2021 đến 16h ngày 19-10-2021 trên địa bàn tỉnh bệnh dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) đã xảy ra tại 171 hộ của 59 thôn, 19 xã ở các huyện Thiệu Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn, buộc phải tiêu hủy 851 con lợn với trọng lượng 55.770 kg.

Để chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế, kiểm soát bệnh DTLCP xảy ra và lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn để phòng chống DTLCP với các nội dung, cấp bách sau:

Tổ chức rà soát, thống kê, nắm rõ số lượng các hộ, trang trại chăn nuôi lợn, số lượng từng loại lợn trên địa bàn quản lý, các cơ sở sản xuất lợn giống; phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh DTLCP mới xuất hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; khi xuất hiện lợn ốm, chết phải lập bản cam kết với hộ chăn nuôi không bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp báo cáo chậm, giấu dịch.

Khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ việc nhập con giống, tái đàn của các trang trại, hộ chăn nuôi đặc biệt lợn giống nhập từ tỉnh ngoài vào phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y nơi xuất phát; đánh giá tình hình chăn nuôi trên địa bàn quản lý, có kế hoạch tăng đàn, tái đàn đảm bảo được chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chăn nuôi được giao năm 2021 đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng.

Thống kê lập danh sách, quản lý tốt các cơ sở giết mổ, đảm bảo 100% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ phải có kiểm soát của Thú y; kiên quyết xóa bỏ các cơ sở thu gom, giết mổ trái phép không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật Thú y trong vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm từ lợn ở các chợ, cơ sở giết mổ, kể cả các cơ sở thu gom, tập kết, tắm lợn. Xử lý theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn của nhân dân.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải có trách nhiệm kê khai hoạt động chăn nuôi theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân sử dụng sản phẩm thịt lợn có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan thú y kiểm soát.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường phối hợp với Cục quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các trường hợp vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; chỉ đạo các Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn lưu thông ra, vào và đi qua địa bàn tỉnh, đặc biệt kiểm soát việc vận chuyển lợn giống vào địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm dịch động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đồng thời hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông lợn, sản phẩm từ lợn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và các sản phẩm từ lợn, công tác tái đàn lợn đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Hương Thơm