Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực giao thông - vận tải

Những tháng đầu năm, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực GTVT. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, hướng dẫn thực hiện đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh, xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

Hàng hóa thông qua Cảng Nghi Sơn.

Theo báo cáo của Sở GTVT, những tháng đầu năm, sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án UBND tỉnh giao nhiệm vụ. Đồng thời, khởi công các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng có tính chất lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường từ xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa đi xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 45). Sở GTVT đã tập trung chỉ đạo các ban quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu tập trung thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công; tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi công, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ của từng dự án giao thông. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý chất lượng đầu tư công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, 10 tháng năm 2020, Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra nhiều công trình giao thông do các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập của chủ đầu tư. Đi đôi với đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của ngành, nhất là hoạt động vận tải; Sở GTVT đã kịp thời triển khai các giải pháp tổ chức lại hoạt động vận tải nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tổ chức hoạt động vận tải trong các dịp lễ vừa bảo đảm phương án phòng, chống dịch và an toàn giao thông. Sở GTVT cũng đã chỉ đạo các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn lắp camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 1-1-2020. Đồng thời, ứng dụng công nghệ để nhận dạng theo dõi thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) từ ngày 1-5-2020. Triển khai học và thi bộ 600 câu hỏi sát hạch lý thuyết (thay cho bộ 450 câu hỏi) và thực hiện từ 1-8-2020. Đi đôi với đó, sở đã tăng cường, nâng cao chất lượng triển khai các kế hoạch thanh tra; tập trung kiểm soát tải trọng xe; chủ động tuần tra, xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với các giải pháp đã và đang triển khai thực hiện của ngành GTVT, dự ước khối lượng thi công các dự án giao thông trong năm 2020 đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, giải ngân 1.578,096 tỷ đồng. Vận tải hàng hóa ước đạt 61,65 triệu tấn, vận chuyển hành khách ước đạt 42,7 triệu khách, hàng hóa thông qua cảng biển đạt 33 triệu tấn, vận tải hàng không ước đạt 7.566 lượt cất/hạ cánh và 1.159.944 lượt hành khách.

Những tháng cuối năm, Sở GTVT tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực GTVT, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với ban quản lý các bến xe trên địa bàn TP Thanh Hóa tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe không tự ý nâng giá vé, không chở quá số người quy định, thông tin đầy đủ lịch trình đi, đến cho người dân. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics, kho bãi; tạo điều kiện thuận lợi để các hãng vận tải biển lớn trong và ngoài nước, các doanh nghiệp logistics có thương hiệu thành lập trụ sở, mở chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa. Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh tiếp tục rà soát quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển bằng các hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), nguồn vốn tư nhân và vốn ngân sách tập trung đầu tư cho các hạng mục cơ sở hạ tầng công cộng (luồng tàu, đê chắn sóng...). Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm, quy chế hoạt động, phương án tuyển dụng viên chức, giải quyết hợp đồng lao động của các ban quản lý dự án giao thông. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công một số dự án giao thông theo kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, bảo đảm việc thực hiện giải ngân đáp ứng tiến độ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện cấp giấy phép lái xe có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe. Triển khai công tác bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021. Tổ chức triển khai thực hiện các công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tổ chức thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm; triển khai thực hiện tốt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, phối hợp với các địa phương cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông cho các bến hết hạn và các bến chưa cấp phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm hành lang an toàn giao thông, đăng ký, đăng kiểm bảo đảm chất lượng phương tiện. Lực lượng thanh tra GTVT đã tập trung tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề “đã uống rượu bia, không lái xe”; kiểm tra, xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng cho phép, xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định.

Bài và ảnh: Xuân Hùng