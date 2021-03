Tăng cường công tác kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng. Qua đó, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

Thi công tuyến đường giao thông từ TP Thanh Hóa đi Cảng Hàng không Thọ Xuân, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, thi công xây dựng công trình..., cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở chủ trì, phối hợp với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, rà soát lại chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân. Đi đôi với đó, sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nắm bắt tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thực tế những năm gần đây cho thấy, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình, từ đó chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra 348 công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 133 công trình; trong đó, chấp nhận nghiệm thu 104 công trình và không chấp thuận nghiệm thu 29 công trình do tồn tại về chất lượng xây lắp và chưa hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định. Qua kiểm tra đã giúp các chủ đầu tư khắc phục kịp thời những tồn tại về mặt kỹ thuật và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng bằng xử phạt hành chính. Các sở, ngành, các địa phương đã hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện tốt hơn công tác quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn; đồng thời, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi có biểu hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng. Chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Những tháng đầu năm 2021, ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra đột xuất, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị triển khai kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thông qua kiểm tra cũng cho thấy vẫn còn các công trình có một số tồn tại về chất lượng xây lắp. Đối với công trình dân dụng, công nghiệp, một số công trình thi công khối xây, phần mái, công tác hoàn thiện, hệ thống điện, hệ thống chống sét chưa bảo đảm theo thiết kế và kỹ, mỹ thuật; còn có công trình thi công không lưu mốc gây khó khăn cho công tác kiểm tra, nghiệm thu. Đối với công trình thủy lợi, một số quy trình thi công các lớp đất đắp chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; một số công trình kênh, mương, mái kè, mặt lát còn có hiện tượng bị sụt lún, nứt mặt. Những nguyên nhân chủ yếu do một số địa phương, phòng chuyên môn và ban quản lý dự án, cán bộ còn thiếu và hạn chế về năng lực. Đồng thời, năng lực quản lý của không ít địa phương, nhất là cấp xã còn nhiều hạn chế, do đó vai trò của chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng chưa được phát huy hiệu quả. Một số chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn các đơn vị, nhà thầu tham gia thi công các dự án chưa bảo đảm về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; trong đó, nhiều doanh nghiệp còn yếu về năng lực và kinh nghiệm. Tại một số huyện, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên một số công trình thi công không đúng tiến độ.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Sở tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất lượng. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn các nhà thầu có năng lực tham gia trong hoạt động xây dựng các công trình từ bước khảo sát, thiết kế đến thi công hoàn thiện công trình... Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác quản lý trên địa bàn. Đi đôi với đó, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, của tỉnh về lĩnh vực xây dựng. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ, công chức quản lý Nhà nước; cán bộ, nhân viên các ban quản lý dự án nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Bài và ảnh: Xuân Hùng