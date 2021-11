Tăng cường các giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức thu ngân sách Nhà nước năm 2021

Chiều 1-11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN 10 tháng, nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN 2 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên cả nước và địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh và thu NSNN trong Quý 3/2021. Tổng thu NSNN 10 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 17.165 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán dự toán giao (dự toán Bộ Tài chính giao 16.372 tỷ đồng), bằng 116,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.355 tỷ đồng; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.356 tỷ đồng; doanh nghiệp trọng điểm là Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn 2.640 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 6.470 tỷ đồng…

Đạt được kết quả trên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác thu NSNN và thu nợ tiền sử dụng đất. Phối hợp giữa các ngành với cơ quan thuế chuyển biến và tốt hơn trong thu nợ đọng, nhất là tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế đã chủ động, thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp tốt với cơ quan thuế thực hiện nhiều giải pháp khai thác nguồn thu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất nên kết quả thu ngân sách 10 tháng đã hoàn thành vượt mức so với dự toán, về đích sớm nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa báo cáo tại hội nghị.

Đối với thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu, tính đến ngày 31-10-2021, số thu NSNN tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đạt 10.338,667 tỷ đồng, bằng 110,98% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 101,36% so với chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (10.200 tỷ đồng). Nguồn thu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu dầu thổ của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm 76,8%). Ngoài ra thu từ mặt hàng hóa chất và nguyên phụ liệu sản xuất. Lượng nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu là sắt phế liệu, các nguyên liệu, vật liệu, chất xúc tác tham gia vào quá trình sản xuất.

Đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự báo thu NSNN các tháng còn lại là rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; các chính sách miễn, giảm một số loại thuế của Quốc hội, Chính phủ ảnh hưởng đến giảm thu NSNN trong các tháng cuối năm 2021. Do đó, Cục Thuế Thanh Hóa tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết dự toán thu, chi NSNN năm 2022 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Đại diện Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế trong điều kiện ảnh hưởng dịch COVID-19 báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời cho người nộp thuế tập trung sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Tập trung rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về sử dụng hóa đơn trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo Ngành Thuế chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chuyên đề thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng trên các lĩnh vực.

Đại diện Cục Quản lý thị trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ngành thành viên Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số khó khăn từ các nguồn thu trong hoạt động xuất nhập khẩu do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; việc đôn đốc thu nợ thuế từ sử dụng đất, xây dựng cơ bản và một hoạt động khác chưa thường xuyên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành thành viên ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh và các địa phương trong những tháng vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, các ngành có liên quan của tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ của tỉnh giao, trên tinh thần hỗ trợ cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, triển khai thực hiện các nghị quyết Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh bởi dịch COVID-19. Cục Thuế, Cục Hải quan và các ngành có liên quan tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh nhằm ổn định nguồn thu. Cục Thuế Thanh Hóa tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, trên tinh thần vừa hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm nguồn thu NSNN. Đồng thời, rà soát các nguồn thu để cơ cấu nguồn thu bảo đảm bền vững. Có giải pháp đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan của tỉnh và các địa phương trong công tác thu hồi nợ đọng thuế.

Cục Hải quan Thanh Hóa tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tạo nguồn thu mới từ hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Cục Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra giám sát trên các tuyến biên giới và tuyến biển về phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả hàng nhái trong những tháng cuối năm.

Sở Công thương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh danh thương mại - dịch vụ. Công an tỉnh phối hợp với Cục thuế, Thanh tra tỉnh tập trung điều tra, xác minh các doanh nghiệp sản xuất gỗ dăm, ván ép xuất khẩu và các doanh nghiệp kinh doanh phế liệu trong Khu Kinh tế Nghi Sơn có nghi vấn trốn thuế.

Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2022 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương trong tỉnh.

Lê Hợi