Tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại phường An Hưng và xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Công văn số 11126/UBND-CN về việc tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường của của Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9 tại phường An Hưng và xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa).

Theo đó, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9 tạm dừng hoạt động khoáng sản (bao gồm cả khai thác, chế biến và vận chuyển) tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường An Hưng và xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa (khu vực mỏ đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 265/GP-UBND ngày 28-7-2014). Lý do: Hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá nêu trên chưa đảm bảo theo thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được thẩm định, phê duyệt, trong đó việc xây dựng trạm trộn bê tông nhựa Asphal không đảm bảo vị trí theo quy định; đơn vị không thực hiện đầy đủ các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9 nghiêm túc thực hiện hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại các hồ sơ có liên quan đã được các ngành, cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt; trong đó, việc khai thác khoáng sản phải đảm bảo trình tự, vị trí và phương pháp khai thác theo thiết kế bản vẽ thi công và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định, phê duyệt. Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9 khẩn trương hoàn thành các nội dung yêu cầu, gửi văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để thẩm định, xác nhận việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Sau khi thực hiện hoàn thành các nội dung yêu cầu trên, Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9 có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét chấp thuận việc tiếp tục thực hiện hoạt động trở lại.

Giao UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã Đông Vinh, phường An Hưng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9 tại khu vực mỏ đã tạm dừng hoạt động khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin phản ánh của truyền thông và Nhân dân, chiều 28-7-2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ đá phường An Hưng và xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) của Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9. Qua kiểm tra có nhiều dấu hiệu vi phạm, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường của của Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9.

