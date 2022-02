Tái đàn gia súc, gia cầm sau Tết Nguyên đán

Sau Tết Nguyên đán, các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã rục rịch tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi, ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết chuyển mùa nên dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ bùng phát, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao,... nên người chăn nuôi cần thận trọng, chủ động phòng, chống dịch bệnh và tránh tình trạng tái đàn ồ ạt.

Gia đình anh Phan Văn Giang, xã Yên Tâm (Yên Định) chủ động tái đàn gia cầm để phục vụ thị trường sau Tết Nguyên đán.

Để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, trang trại của gia đình chị Lê Thị Huế, xã Yên Phú (Yên Định) đã xuất bán hơn 70% tổng đàn gà. Những ngày gần đây, để chuẩn bị các điều kiện cho việc tái đàn, chị Huế đã thuê nhân công để vệ sinh hệ thống chuồng trại; theo chị: “Việc tái đàn thường được tập trung khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, đây là thời điểm giao mùa, vì vậy ngoài việc nhanh chóng ổn định, khôi phục đàn vật nuôi thì cần tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm”. Cũng theo chị Huế: Con giống đóng vai trò quan trọng nên được chị lựa chọn cẩn thận, hầu hết được nhập từ những trang trại giống uy tín và được kiểm tra chất lượng, tiêm phòng vắc-xin, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần để theo dõi bệnh trước khi cho nhập đàn. Bên cạnh đó, đối với hệ thống chuồng trại, cần thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng, xới lớp độn chuồng, khơi thông cống rãnh, tránh để ẩm ướt; toàn bộ nền chuồng, sàn, tường, sử dụng vòi tăng áp bơm nước rửa sạch,... hạn chế tối đa điều kiện để phát sinh dịch bệnh.

Đối với gia đình anh Phan Văn Giang, xã Yên Tâm (Yên Định), bên cạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trước khi tái đàn, anh còn chú trọng nâng cao sức đề kháng cho con nuôi, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, bổ sung vitamin, men tiêu hóa; sử dụng bóng đèn, bổ sung chất độn chuồng như trấu, mùn cưa,... để giữ ấm, nhất là vào ban đêm.

Năm 2022, toàn tỉnh đề ra mục tiêu tổng đàn trâu đạt 190 nghìn con, đàn bò 285 nghìn con, đàn lợn 1,25 triệu con, đàn gia cầm 24 triệu con. Ngay từ đầu năm 2022, cùng với ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đang chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn bảo đảm an toàn dịch bệnh. Theo đó, trước khi thực hiện tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi, người chăn nuôi cần tìm hiểu thông tin về dự báo và diễn biến thị trường, về lượng cung cầu, nơi tiêu thụ sản phẩm để đầu tư số lượng đàn sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế; tránh tư tưởng nóng vội; không tái đàn ồ ạt, nhất là tại các cơ sở chăn nuôi và vùng đã xảy ra dịch bệnh trong thời gian trước đó. Về con giống, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, người dân nên duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm nguồn con giống có chất lượng; đối với những cơ sở, hộ chăn nuôi nhập con giống bên ngoài, cần tìm hiểu các cơ sở có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; bố trí nuôi cách ly ít nhất 2 tuần trước khi nhập đàn,... Hiện nay, thời tiết bất thường là điều kiện để dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát triển, người chăn nuôi nên chú trọng thực hiện các biện pháp như cải tạo chuồng trại thông thoáng, tránh gió lùa, mưa dột; sử dụng vôi bột, hoặc các loại hóa chất sát trùng để phun, khử trùng chuồng trại,... Bên cạnh đó, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, khẩu phần ăn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng; vào những thời điểm thời tiết thay đổi đột ngột thì cần bổ sung vitamin, men tiêu hóa,... để nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố cũng cần tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi tiêm phòng vắc-xin; phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại áp dụng các biện pháp an toàn. Đi đôi với đó, trong quá trình chăn nuôi, người dân phải thường xuyên theo dõi quan sát đàn vật nuôi, khi thấy những hiện tượng bất thường, như: sốt cao, bỏ ăn, ho, khó thở,... phải nhanh chóng nuôi nhốt cách ly để kiểm tra, theo dõi, điều trị; đồng thời, báo cho cán bộ thú y để được hướng dẫn biện pháp phòng, trị bệnh thích hợp. Về phía chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chuyên môn giám sát thực tế đối với số lượng con nuôi được tái đàn, tiếp nhận hồ sơ kê khai tái đàn của các hộ chăn nuôi, kiên quyết không thực hiện tái đàn đối với những hộ chăn nuôi không đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Bài và ảnh: Lê Ngọc