Tài chính vi mô Thanh Hóa hoàn thành “mục tiêu kép” 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp và mức độ lây lan rộng hơn. Việc thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội là một thử thách không nhỏ đối với tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa.

Cán bộ, nhân viên Tài chính vi mô Thanh Hóa được đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào làm việc.

Là một tổ chức hoạt động vì mục tiêu phát triển cộng đồng, thông qua các dịch vụ tài chính, 6 tháng qua, TCVM Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, phối hợp với các địa phương tuyên truyền đến cán bộ và khách hàng về các quy định của Bộ Y tế trong từng giai đoạn cụ thể. Ngay khi dịch bệnh bùng phát, TCVM Thanh Hóa đã yêu cầu cán bộ, nhân viên siết chặt việc thực hiện khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Không tập trung - Khử khuẩn - Khai báo y tế). Đồng thời, thành lập các “Tổ an toàn COVID-19” tại hội sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch. Thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ: đo thân nhiệt, sát khuẩn 100% cho cán bộ, nhân viên vào mỗi buổi sáng; ghi chép lịch trình đi lại và tiếp xúc hàng ngày của mỗi cán bộ, nhân viên với cộng đồng; theo dõi sự tuân thủ các quy định của cán bộ, nhân viên trong công tác phòng, chống dịch. Lập “Phương án ứng phó dịch COVID”, trong đó xây dựng giải pháp cho tất cả các tình huống có thể xảy ra, để kịp thời có biện pháp giúp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi do Chính phủ phát động, TCVM Thanh Hóa đã đóng góp ủng hộ với tổng số tiền 203 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19; trong đó tổ chức ủng hộ 150 triệu đồng, còn lại 53 triệu đồng là mỗi cán bộ, nhân viên ủng hộ 1 ngày lương.

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, TCVM Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép”, đó là vừa đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ khách hàng khôi phục kinh tế sau dịch bệnh; vừa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của tổ chức.

Theo đó, TCVM Thanh Hóa đã kịp thời triển khai nhiều chương trình tín dụng thiết thực hỗ trợ cho khách hàng phát triển kinh tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 như: Gói vốn vay bổ sung ngắn hạn và trung hạn lãi suất ưu đãi 6%/năm dành cho khách hàng đang có dư nợ vốn vay tại tổ chức; chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đặc biệt, để tiếp tục hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của đảng bộ, sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ, nhân viên, kết quả hoạt động kinh doanh của TCVM Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số dư nợ đạt 332 tỷ đồng, tổng số khách hàng là 45 nghìn người. Trên cơ sở kết quả đạt được, thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021, TCVM Thanh Hóa tiếp tục duy trì nghiêm công tác phòng, chống dịch và tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, tổ chức cũng thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chung tay chia sẻ cùng Chính phủ và cộng đồng trong việc phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc