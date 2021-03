Sức sống mới trên quê hương Quảng Lưu

Đầu xuân trong tiết trời se se lạnh, chúng tôi về xã Quảng Lưu (Quảng Xương), thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất này. Những con đường bê tông thoáng đãng, sạch sẽ nối dài đến ngõ từng hộ dân. Những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát. Chợ, trường học, trạm y tế được xây dựng bề thế. Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư đồng bộ, đưa nước về tận đồng ruộng các thôn xa trung tâm... Từ một vùng quê nghèo, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, Quảng Lưu đã thực sự “thay da đổi thịt” với sức bật mới trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Mô hình trồng rau an toàn ở xã Quảng Lưu. Ảnh: Mai Hoan

Có được những thành quả như hôm nay chính là nhờ sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng, lòng dân trong chặng đường xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của địa phương. Năm 2016, xã Quảng Lưu hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Xác định về đích NTM đã khó nhưng giữ được thành quả đó lại càng khó khăn hơn. Vì vậy sau khi đạt chuẩn NTM, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tiến tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Năm 2020 xã Quảng Lưu được chọn là 1 trong 4 xã trọng điểm của huyện Quảng Xương về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây là thời cơ để xã tiếp tục củng cố và phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Tuy vậy, những ngày đầu thực hiện chương trình XDNTM nâng cao, địa phương đã gặp nhiều khó khăn, đại dịch COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, dịch cúm H5N6 ở đàn gia súc, gia cầm... Song với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ xã xuống thôn, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội ổn định, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Ở lĩnh vực kinh tế, những năm qua nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã vận động Nhân dân đầu tư xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng lĩnh vực rõ rệt, thực hiện sản xuất đúng theo quy hoạch và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nên việc sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý, bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Địa phương chú trọng đến việc đưa các loại giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đảm bảo công tác tưới tiêu và chỉ đạo sản xuất kịp thời vụ với tổng diện tích đất gieo trồng là 311 ha. Các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như cây dưa lê, dưa hấu, rau cải trái vụ ước đạt 300 triệu đồng/ha. Phát huy hiệu quả diện tích sản xuất rau an toàn đã đem lại thu nhập cao cho các hộ, trong năm 2020, xã đã đưa vào sản xuất 3 ha cây hành lá, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao; quy trình chuỗi sản xuất bao tiêu sản phẩm đối với cây khoai tây, cây hành lá được Nhân dân thực hiện.

Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp, trong những năm qua, cấp ủy đảng và chính quyền xã đã tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế, chính sách hỗ trợ, nhằm phát triển đa dạng các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Năm 2020 lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển, có thêm nhiều ngành nghề mới, một số doanh nghiệp đã quan tâm tạo điều kiện việc làm cho số lao động trong địa phương... Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59,16 triệu đồng/năm, tăng 2,44 lần so với thời điểm xã đạt NTM vào năm 2016 là 24,2 triệu đồng. Qua rà soát thường xuyên đã giảm 23 hộ nghèo, còn lại 12 hộ nghèo (trong đó có 10 hộ bảo trợ xã hội, 2 hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo). Lĩnh vực giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, xã cũng đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể của từng thôn để huy động nguồn lực và sức đóng góp của Nhân dân trong việc thực hiện các hạng mục công trình. Đến nay toàn bộ hệ thống đường giao thông trong xã (tổng cộng là 34,02km) đã được bê tông hóa, cứng hóa, nâng cấp, bảo đảm đạt chuẩn tiêu chí NTM nâng cao. Các công trình trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, sân chơi thể thao đều đạt chuẩn, khang trang, hiện đại. Năm 2020, xã Quảng Lưu có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Chủ tịch UBND xã Mai Xuân Chiến cho biết: Trên địa bàn xã hầu hết các thôn, các cụm dân cư đều tích cực chỉnh trang và làm đẹp nông thôn, tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết XDNTM là thôn Mậu Đông đã được công nhận thôn đạt NTM kiểu mẫu. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt đồng bộ ở các điểm trung tâm giúp cho công tác giám sát, truy xuất nguồn gốc các vụ việc và các mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự được phát huy có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Về lĩnh vực văn hóa, các câu lạc bộ như dưỡng sinh của hội người cao tuổi, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ zumba của hội LHPN, các câu lạc bộ bóng bàn, bóng đá phát triển sâu rộng, góp phần không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Tự hào là vùng quê có Di tích danh thắng chùa Mậu Xương và đền thờ Nguyễn Hữu Huân, đình Lịch Giang, trong những năm qua, chính quyền xã luôn quan tâm đến việc tu bổ di tích. Từ nguồn công đức của Nhân dân địa phương, con em xa quê và khách thập phương, trong năm 2020 xã tiếp tục đầu tư cải tạo nhà quy âm, lát sân gạch, xây tường rào, mua sắm đồ nội thất... và một số hạng mục khác của chùa Mậu Xương. Đền thờ Nguyễn Hữu Huân, đình Lịch Giang luôn tổ chức các hoạt động phù hợp với tín ngưỡng của Nhân dân, không vi phạm quy định pháp luật, lưu giữ tốt các giá trị văn hóa.

Ông Mai Xuân Chiến tự hào: Trong công tác xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã đạt 15/15 tiêu chí. Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của cán bộ và Nhân dân trong xã. Đồng thời cũng là tiền đề để xã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

Mai Hoan