Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng môi trường một số nơi đã và đang xuống cấp, đất đai bị xói mòn, thoái hóa; các nguồn nước bị suy giảm, đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng... khiến cho vấn đề bảo vệ môi trường (BVMT) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này cũng đặt ra yêu cầu mỗi tổ chức, cá nhân hãy bảo vệ trái đất bằng những hành động thiết thực trong sản xuất và tiêu dùng (SXTD) vì đây là cách tốt nhất bảo đảm cho tương lai của chúng ta và các thế hệ mai sau.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Chế biến nông – lâm sản xuất khẩu Như Xuân luôn gắn với công tác bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

Theo đánh giá của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), hệ sinh thái trên trái đất đang dần tiến tới mức suy thoái hoặc bị biến đổi, nguyên nhân là do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Vào năm 2050, với các mô hình SXTD tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay cộng với sự gia tăng dân số thế giới dự kiến chạm tới ngưỡng 9,6 tỷ người, chúng ta sẽ phải cần tới 3 trái đất mới đáp ứng được thói quen sinh hoạt và mức tiêu dùng như hiện tại. Vì vậy, thông điệp SXTD có trách nhiệm luôn được nhắc tới nhằm hướng đến mục tiêu mỗi người, mỗi địa phương, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ cần phải SXTD theo hướng bền vững.

Với hơn 500 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhiều đơn vị có quy mô lớn như Nhà máy gạch tuynel Sơn Trang (xã Hoằng Trung), Nhà máy Sản xuất phân bón Thành Nông (xã Hoằng Xuân), Công ty TNHH MTV TCE JEANS (Hoằng Đồng)..., do đó huyện Hoằng Hóa luôn quan tâm, chú trọng công tác quản lý, BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Theo ông Lê Xuân Nhất, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoằng Hóa, ngay từ khi đi vào hoạt động, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều được các đơn vị chức năng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động tới môi trường, xây dựng kế hoạch, cam kết BVMT. Đồng thời, hằng năm, huyện phối hợp với ngành chức năng tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện Luật BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với BVMT luôn được các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc điều hành, Công ty TNHH MTV TCE JEANS, cho biết: Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài với định hướng 100% sản phẩm sản xuất ra để xuất khẩu đi 4 thị trường chủ yếu là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là những thị trường đòi hỏi cao về mọi mặt, do đó ngoài quan tâm đến chất lượng sản phẩm, quá trình sản xuất của công ty luôn gắn với các giải pháp thân thiện với môi trường. Hằng năm, công ty đều thực hiện các đợt đánh giá của các tổ chức quốc tế về hoạt động BVMT và duy trì tốt các hoạt động BVMT theo các chứng chỉ được cấp như: OEKO TEX: sản phẩm dệt may không sử dụng hóa chất độc hại với con người; GOTS: sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu; GRS, RSC: sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn về tái chế trong quá trình sản xuất; OCS 100: sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ; HIGG INDEX: sản xuất phù hợp tiêu chí phát triển bền vững...

Tại Công ty TNHH Chế biến nông - lâm sản xuất khẩu Như Xuân, để tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế tối đa chất thải gây ô nhiễm môi trường, công ty đã đầu tư lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, công suất chế biến từ 150 đến 170 tấn sản phẩm/ngày. Sắn nguyên liệu trước khi chế biến được bóc vỏ, rửa sạch, băm, nghiền, tách bã, co bột, tách nước thành tinh bột có độ ẩm từ 30% đến 32% rồi đưa vào lò sấy, đóng gói ra sản phẩm cuối cùng chỉ mất 25 phút. Ngoài ra, công ty còn đầu tư dây chuyền ép bã sắn để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công ty đầu tư 16 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hóa bằng công nghệ của Nhật Bản. Nước rửa củ sắn được thu hồi và được xử lý làm khí biogas cung cấp cho hệ thống sấy tinh bột cho công ty. Nước thải được xử lý sinh hóa hiện đại bằng tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B trước khi thải ra môi trường...

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, bên cạnh những đơn vị, tổ chức, cá nhân làm tốt, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại tình trạng sản xuất với công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng lớn làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường; tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường vẫn diễn ra ở một số doanh nghiệp, địa phương; việc gia tăng dân số khiến nhu cầu tiêu dùng càng lớn làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, suy thoái hệ sinh thái và đặc biệt là thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lon, tiêu dùng thiếu trách nhiệm của một bộ phận lớn người dân... đã và đang tác động xấu đến môi trường sống.

SXTD theo hướng bền vững là không làm cho tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm một cách nhanh chóng, không gây nguy hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai. Vì vậy, trong quá trình SXTD mỗi người dân, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức, trách nhiệm sử dụng, khai thác kinh tế, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên như: Nước, điện, khoáng sản, lương thực...; tiêu thụ những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các nhu cầu một cách hiệu quả nhất, không gây lãng phí, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, vì một trái đất bền vững. Mỗi địa phương cũng cần có thêm nhiều giải pháp, hành động cụ thể, thiết thực như: nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng đối với SXTD bền vững; tạo cơ chế thúc đẩy phát triển các công nghệ, dịch vụ và sản phẩm thân thiện môi trường; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tránh gây mất cân bằng sinh thái... Qua đó, từng bước hướng tới một nền SXTD vừa đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội hiện tại, vừa bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Phong Sắc