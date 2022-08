Sản xuất nông sản trái vụ nâng cao thu nhập cho người dân

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, những năm gần đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, định hướng sản xuất các loại cây trồng trái vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân thị trấn Thiệu Hóa chăm sóc rau màu.

Những ngày này, trên cánh đồng sản xuất rau an toàn tại thị trấn Thiệu Hóa, người dân đang tích cực thu hoạch rau cần tây trái vụ để chuẩn bị cho vụ mới. Nếu như trước đây, người dân chỉ trồng rau cần tây vào vụ đông và vụ xuân, thì vài năm gần đây đã tăng thêm thu nhập nhờ trồng vào mùa hè. Anh Nguyễn Quán Định, tiểu khu 6, một trong những hộ dân tiên phong sản xuất rau cần tây trái vụ, cho biết: “Trồng rau cần tây trái vụ người trồng phải kiên trì, chịu khó, thường xuyên thăm đồng để kịp xử lý sâu bệnh; tuy nhiên, có ưu điểm là thời gian canh tác ngắn, thị trường ưa chuộng nên giá bán cao, hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất chính vụ. Ngoài ra, do trồng trái vụ nên chú trọng việc tưới nước, kết hợp bón phân đều đặn, nếu độ ẩm không đạt sẽ khiến cây còi cọc, thiếu dinh dưỡng và kém chất lượng. Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới hệ thống thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng khi mưa kéo dài. Cũng theo anh Định, cần tây trái vụ trung bình 45 ngày cho thu hoạch 1 lứa, so với vụ đông, giá rau cần trái vụ cao hơn trung bình từ 20.000 đồng/kg, gấp 2 lần so với chính vụ, có thời điểm giá cao gấp 4 lần.

Anh Nguyễn Văn Dương, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, cho biết: Trước thực trạng sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu, đầu ra không ổn định, thiếu tính cạnh tranh... HTX đã hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc lại loại rau trái vụ được thị trường ưa chuộng, như cần tây, mùi, thì là, rau cải các loại... đồng thời, khuyến khích lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Các loại rau trái vụ cũng cần nhiều thời gian chăm sóc, thường xuyên quan sát phát hiện kịp thời sâu bệnh, hệ thống tưới tiêu đúng kỹ thuật để cung cấp đủ nước cho cây trồng, không để ngập úng hoặc khô hạn... So sánh về hiệu quả kinh tế cho thấy diện tích được sử dụng trồng rau trái vụ bảo đảm an toàn, doanh thu trung bình gấp 2 lần so với trồng chính vụ.

Là một trong những địa phương có diện tích sản xuất rau màu lớn tại huyện Quảng Xương, xã Quảng Lộc hiện đã phát triển được 6 ha rau an toàn. Bên cạnh các loại cây trồng vụ chính, xã hướng dẫn cho người dân canh tác một số loại rau màu trái vụ để nâng cao thu nhập. Ông Bùi Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để sản xuất rau trái vụ cho năng suất, chất lượng cao, người dân cần sử dụng nilon che cho rau để hạn chế ánh sáng vào mùa hè, giảm lượng nước tưới, giảm sâu bệnh... Bên cạnh đó, xã cũng cử cán bộ nông nghiệp, HTX để hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, vì sản xuất rau trái vụ là hình thức canh tác mới, phải thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình kỹ thuật từ làm đất, bón phân, nước tưới, phòng trừ sâu bệnh... Nhờ đó, không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng, nâng cao giá trị trên 1 ha canh tác, nhất là tránh được tình trạng được mùa, mất giá.

Hiện nay, bên cạnh sản xuất theo phương pháp truyền thống, các hộ dân đã chú trọng đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới để tránh côn trùng, tạo ra môi trường thích hợp cho cây trồng phát triển; đồng thời, áp dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình trồng rau trái vụ đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, trồng rau trái vụ cũng gặp không ít khó khăn do chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết như ngập úng, sâu bệnh dễ phát sinh, cây trồng kém phát triển hơn so với bình thường... Vì vậy, để mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, các địa phương đang tập trung tuyên truyền về hiệu quả của trồng rau trái vụ; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và hướng người dân sản xuất theo hướng an toàn. Bên cạnh đó, thường xuyên nghiên cứu thị trường, định hướng cho người dân sản xuất các loại rau được thị trường ưa chuộng. Đồng thời, tạo điều kiện, thu hút, tìm kiếm các doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Bài và ảnh: Lê Ngọc