Quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân - tạo đà cho phát triển

Thọ Xuân là vùng đất có điều kiện vị trí và giao thông thuận lợi cho phát triển và giao lưu kinh tế. Nơi đây có thể kết nối, giao lưu với các vùng miền, thành phố, khu kinh tế trong tỉnh khi chỉ cách Cảng nước sâu Nghi Sơn hơn 60 km, cách Cảng Lễ Môn theo đường thủy sông Chu - sông Mã khoảng 50 km. Từ Thọ Xuân, cũng có thể đi Nghệ An, hay đi qua đất bạn Lào theo tuyến đường đi Thường Xuân - Bát Mọt, đi Hòa Bình theo con đường Ngọc Lặc - Cẩm Thủy và đến tỉnh Ninh Bình theo con đường Yên Định - Vĩnh Lộc đi Phố Cát (Thạch Thành).

Huyện Thọ Xuân được định hướng trở thành thị xã vào năm 2030

Với địa hình đất đai rộng và bằng phẳng, gắn kết hệ thống sông ngòi, là điều kiện thuận lợi để huyện Thọ Xuân phát triển vùng nông nghiệp, cây công nghiệp. Hơn nữa, quỹ đất khu vực phía Tây dọc Đường Hồ Chí Minh và gần Cảng hàng không Thọ Xuân, là lợi thế cho huyện phát triển các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn và hiện đại.

Đã từ lâu, Thọ Xuân được xác định và “giao trọng trách” là một trong 4 tứ giác phát triển kinh tế của tỉnh. Lam Sơn - Sao Vàng và vùng kinh tế phụ cận, hứa hẹn sẽ là 1 động lực tăng trưởng trong “tứ sơn” với sức bật mạnh mẽ, là đầu tàu kinh tế khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Giai đoạn 2015-2020 vừa qua, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Thọ Xuân đạt 15,8%. Trong đó, giá trị sản xuất năm 2020 gấp 2,1 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần năm 2015. Huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng thời, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

Theo quy hoạch này, huyện Thọ Xuân sẽ được tổ chức không gian phát triển với mô hình “Hai vành đai - Ba vùng phát triển”. Trong đó, phân vùng Lam Sơn – Sao Vàng sẽ phát triển theo quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Đây là khu vực đô thị động lực với chức năng phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ, du lịch, đầu mối hạ tầng kỹ thuật quan trọng như giao thông đường bộ, cảng hàng không.

Phân vùng đông hữu ngạn Sông Chu được định hình với hạt nhân là thị trấn Thọ Xuân và các khu vực phát triển đô thị Neo, Tứ Trụ, với các ngành nghề dịch vụ - thương mại, công nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp năng suất, chất lượng cao.

Phân vùng tả ngạn sông Chu là khu vực đô thị Bắc sông Chu, với hạt nhân là đô thị Xuân Lai, Xuân Lập, Phố Đầm, Vạn Lại và vùng nông nghiệp – nông thôn bao quanh vành đai. Nơi đây, sẽ phát triển các mô hình trang trại theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng cao, với các sản phẩm thế mạnh là cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, phát triển dịch vụ văn hóa - lịch sử và sinh thái.

Về định hướng không gian phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tại phân vùng Lam Sơn – Sao Vàng, sẽ phát triển khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng với các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế, cơ khí chính xác, làm hạt nhân hình thành Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa gồm khu công nghiệp, khu R&D, khu đào tạo các khu đô thị phục vụ.

Tại phân vùng đông hữu ngạn và phân vùng tả ngạn sông Chu, sẽ phát triển 7 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện với các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến nông – lâm – thủy sản, công nghiệp phụ trợ cho các ngành sản xuất tại khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng. Trong đó, các cụm công nghiệp (CCN) đã có trong quy hoạch đến năm 2030 của tỉnh gồm: CCN Thị trấn Thọ Xuân (25,4 ha); CCN Xuân Lai (16,8 ha); CCN Thọ Minh (18 ha); CCN Thọ Nguyên (20 ha).

Cụm công nghiệp Xuân Lai đã có nhà máy hoạt động

Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND huyện Thọ Xuân cho biết: Ngoài các CCN đã được quy hoạch tại quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09-8-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân đang xem xét, đề xuất tỉnh quy hoạch bổ sung CCN Neo (20 ha) tại khu vực địa bàn các xã: Bắc Lương, Nam Giang, Xuân Giang…; CCN Tứ Trụ (20 ha) khu vực các xã Thọ Diên, Thọ Hải, Xuân Hòa…

Hiện tại, hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng đang dần được đầu tư xây dựng, hoàn thiện. Trong đó, có các tuyến giao thông nội khu đã được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 24-3-2020, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 1012/QĐ-UBND thành lập CCN Xuân Lai với diện tích 19 ha và tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Các ngành nghề được định hướng thu hút đầu tư tại CCN này là: May mặc, da giày, điện tử, điện lạnh, viễn thông, chế biến thực phẩm, lâm sản, sản xuất nhựa... và các loại linh kiện, phụ kiện kim loại khác. Tại CCN Xuân Lai, hiện đã có Công ty May Cẩm Hoàng thuê 4 ha đất đầu tư nhà máy may công nghiệp, giải quyết việc làm cho 400 lao động. Ông Đặng Văn Dũng, Chánh Văn phòng Công ty CP Đầu tư Hồ Gươm (TP Hà Nội – công ty mẹ của Công ty May Cẩm Hoàng), cho biết: Giai đoạn 2 của nhà máy sẽ được đơn vị tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Hiện nay, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Xuân Lai - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Lai đang thực hiện các thủ tục lập phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê đất và công tác chuẩn bị đầu tư khác. Dự kiến, dự án sẽ khởi công trong quý 3-2021 và hoàn thành nghiệm thu đi vào hoạt động từ quý 1-2023.

Hiện nay, huyện Thọ Xuân đang tiếp tục xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình, phấn đấu đạt tiêu chí thị xã vào năm 2030, với tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 là 75%, đến năm 2040 là 80%.

Hạ tầng các khu dân cư ở Xuân Lai được đầu tư, chỉnh sang hiện đại, xây dựng bộ mặt đô thị trong tương lai gần

Trong đó, khu vực đô thị Lam Sơn - Sao Vàng sẽ thành lập các phường từ các xã Xuân Lam, Xuân Bái, Thọ Xương, Thọ Lâm, Xuân Phú; khu vực thị trấn huyện lỵ Thọ Xuân sẽ phát triển thành 1 phường trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thọ Xuân với các xã Tây Hồ, Hạnh Phúc, Xuân Trường; khu vực đô thị Tứ Trụ, thành lập các phường trên cơ sở các xã Thọ Diên, Thọ Hải, Xuân Hòa; khu vực đô thị Neo, thành lập các phường trên cơ sở các xã: Bắc Lương, Nam Giang, Xuân Giang, với tính chất chức năng là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Nam phân vùng hữu ngạn sông Chu; khu vực đô thị Xuân Lai, thành lập các phường trên cơ sở các xã: Xuân Lai, Xuân Lập, Xuân Minh với chức năng là trung tâm tiểu vùng kinh tế phía Bắc và Đông Bắc của huyện Thọ Xuân.

Tùng Lâm