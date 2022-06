Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 24-8-2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Đây được xem là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của nền nông nghiệp trong tỉnh theo hướng CNC, bắt nhịp với xu thế phát triển nông nghiệp trong nước và thế giới.

Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC tại xã Minh Tâm (Thiệu Hóa).

Năm 2013, trên địa bàn tỉnh có khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đầu tiên của Công ty CP Mía đường Lam Sơn và hàng năm sản xuất 30.000 cây hoa lan hồ điệp, 50.000 cây hoa các loại, 50 ha nhà lưới sản xuất rau, hoa quả theo công nghệ Israel, tổng sản lượng gần 2.000 tấn rau, quả các loại.

Từ khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đầu tiên, trên địa bàn tỉnh bắt đầu có thêm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Nhiều tổ chức, cá nhân đã mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển nông nghiệp CNC. Trước sự “nhập cuộc” của các doanh nghiệp, đơn vị, hộ cá thể, để tạo động lực phát triển nông nghiệp CNC, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thông qua việc tạo điều kiện về tích tụ, tập trung đất đai, giải phóng mặt bằng, có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất ban đầu. Ngoài ra, nông nghiệp CNC không chỉ phát triển trong khối doanh nghiệp, mà còn được nhân rộng và phát triển ở các HTX, tổ hợp tác và hộ cá thể, tỉnh đã và đang lồng ghép các chương trình, dự án, ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ để triển khai, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC. Gần đây nhất, ngày 11-1-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 13-NQ/TU về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, CNC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điều này đã và đang giúp ngành nông nghiệp của tỉnh có sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng CNC.

Sau gần 1 thập kỷ phát triển, đến nay, mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Toàn tỉnh hiện có hơn 300 ha cây trồng ứng dụng CNC vào quá trình sản xuất. Trong đó, có 101,18 ha rau, quả được sản xuất trong nhà lưới. Trong chăn nuôi, xây dựng được 39 khu trang trại chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm quy mô lớn, áp dụng hệ thống chuồng kín, nuôi sàn, điều hòa độ ẩm và nhiệt độ, xử lý chất thải và kiểm soát dịch bệnh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng CNC đang được hoàn thiện để đưa vào hoạt động, như dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa do Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa đầu tư, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng. Hiện, dự án đã hoàn thành 90% xây dựng chuồng trại. Dự án Công ty TNHH hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ (thuộc Tập đoàn TH) đầu tư tại 2 xã Yên Mỹ và Công Bình (Nông Cống), tổng mức đầu tư 3.800 tỷ đồng và hiện đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để đi vào hoạt động. Lĩnh vực thủy sản cũng xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình nuôi ứng dụng CNC, như nuôi tôm hùm, cá giò ở khu vực biển Hòn Mê; nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, với diện tích 260 ha tại các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tỷ lệ giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đạt khoảng hơn 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh. Các mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC đều đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, với lợi nhuận trung bình đạt 200 triệu đồng/ha/năm đối với mô hình trồng trọt, gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường; chăn nuôi lợi nhuận bình quân đạt từ 500 đến 700 triệu đồng/ha/năm, gấp 2 lần so với chăn nuôi truyền thống; thủy sản lợi nhuận đạt từ 2 đến 5 tỷ đồng/ha/năm. Các sản phẩm nông sản được tạo ra từ quy trình CNC đều đạt năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bài và ảnh: Hương Thơm