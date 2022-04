Phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tập trung chỉ đạo phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.

(Ảnh minh họa).

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan và UBND các huyện thuộc vùng quy hoạch vùng nguyên liệu cây gai xanh tập trung thực hiện các giải pháp để phát triển cây gai xanh; sau 04 năm triển khai thực hiện, các sở, ngành địa phương đã có nhiều cố gắng trong phát triển vùng cây gai xanh nguyên liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, giải quyết lao động việc làm, góp phần cải tạo đất đai và bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển cây gai xanh nguyên liệu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: (1) Diện tích cây gai xanh còn rất thấp, đến nay mới phát triển được 670 ha (đạt 10% quy hoạch đến năm 2025; đáp ứng được 15 - 20% nhu cầu nguyên liệu của nhà máy); (2) diện tích còn manh muốn nhỏ lẻ, chưa hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn, tập trung; (3) công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả thấp sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn ở một số huyện đang còn hạn chế; (4) công tác phối hợp giữa Công ty CP Tập đoàn An Phước - Viramie với các địa phương chưa được chặt chẽ…

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, phấn đấu phát triển diện tích trồng cây gai xanh nguyên liệu đến năm 2025 đạt 6.457 ha, nâng cao đời sống và thu nhập cho bà con nông dân, nhất là khu vực miền núi, đồng thời đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy dệt sợi An Phước tại huyện Cẩm Thuỷ, góp phần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện thuộc quy hoạch vùng nguyên liệu cây gai xanh, theo 2 chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp pháp triển vùng nguyên liệu cây gai xanh.

Cụ thể, các sở, ban ngành có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển cây gai xanh nguyên liệu; cụ thể hóa các những nhiệm vụ, giải pháp phát triển cây gai xanh nguyên liệu bằng kế hoạch, phương án chi tiết; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND các huyện trong vùng nguyên liệu quy hoạch cây gai xanh tập trung tổ chức chỉ đạo mở rộng diện tích trồng gai xanh năm 2022 hoàn thành kế hoạch được giao (đạt 1000 ha trở lên); phân công cán bộ chuyên môn, lãnh đạo huyện phụ trách cụ thể từng địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc trồng mới cây gai xanh. Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác định quy mô, phạm vi, quỹ đất có thể chuyển đổi sang trồng cây gai xanh nguyên liệu theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phát triển diện tích cây gai xanh tại các huyện, đồng thời tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển quy hoạch cây gai xanh; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện vùng nguyên liệu và Công ty CP Nông nghiệp An Phước tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về hỗ trợ kinh phí hỗ trợ đảm bảo quy định; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện và Công ty CP Nông nghiệp An Phước; phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, sơ chế cây gai nguyên liệu, mời các hộ dân, cán bộ địa phương thăm quan học tập các mô hình trồng gai xanh, tổ chức Hội nghị, tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền về hiệu quả kinh tế cây gai xanh.

Công ty CP Tập đoàn An Phước - Viramie: Công ty cần tập trung nguồn lực, đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương để mở rộng diện tích trồng gai theo quy hoạch; xây dựng Phòng, Trạm Nông vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện và nhà máy trong phát triển diện tích cây gai xanh nguyên liệu; áp dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất và chế biến, nhất là cơ giới hóa khâu thu hoạch và tước vỏ; cung cấp kịp thời giống gai đảm bảo chất lượng để phục vụ sản xuất; có cơ chế thua mua, thanh toán cho nông dân đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả; quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc để đội ngũ cán bộ, lao động gắn bó lâu dài với công ty; phối hợp với chính quyền địa phương tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội nhất là hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội.

Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh, các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, tuyên truyền hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển cây gai xanh nguyên liệu của gia đình, đoàn thể, địa phương mình. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia có hiệu quả và nhiệm vụ phát triển cây gai xanh nguyên liệu, nhằm cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, lợi ích môi trường; hình thành các mô hình về liên kết sản xuất bền vững trong nông nghiệp, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn.

BĐT