PC Thanh Hóa chú trọng công tác đầu tư, cải tạo và đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện

Thời gian qua, cùng với việc quan tâm chú trọng đến công tác đầu tư, cải tạo lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án 110kV trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Công nhân PC Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, thay thế thiết bị điện.

Trong 9 tháng năm 2022, các hoạt động kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, trong đó có một số lĩnh vực phát triển mạnh. Thu ngân sách Nhà nước vượt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 39.325 tỷ đồng, vượt 33% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 103.340 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch tăng 2,6% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 9 tháng đón 10,38 triệu lượt khách, gấp 3,3 lần cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 109,6 nghìn lượt người, gấp 8,7 lần cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 19.075 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ… mục tiêu của tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 12,2% trở lên. Dư địa phát triển kinh tế đô thị của Thanh Hóa rất lớn, để đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, có sự đóng góp to lớn của ngành điện, trong đó đặc biệt là sự hỗ trợ, đầu tư, đảm bảo cung ứng vận hành điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), PC Thanh Hóa.

Với hơn 17.000 doanh nghiệp đang hoạt động và nhiều dự án lớn đang triển khai trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh kinh tế phục hồi mạnh mẽ, việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các dự án trên là yêu cầu cần thiết đặt ra cho ngành điện.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường dây 110kV từ TBA 220kV Bỉm Sơn - Nga Sơn.

Tính đến hiện tại, lưới điện do PC Thanh Hóa quản lý hiện có 21 TBA 110 kV, 8772 TBA phân phối với tổng dung lượng 2.899MVA, cùng với 7275 km đường dây trung thế và 11.645 km đường dây hạ thế… đảm bảo cấp điện cho hơn 827 nghìn khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường xuyên được nâng cấp, đội ngũ CBCNV-LĐ được đào tạo bài bản, liên tục bổ sung cập nhật các kiến thức mới để thích ứng với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao từ trong nội tại đến ra ngoài xã hội. Từ đó PC Thanh Hóa đã cơ bản đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về điện phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 26 dự án 110kV, một số đang trong giai đoạn tăng tốc để về đích hoàn thành đúng tiến độ giao.

Theo đó, 9 tháng của năm 2022, công ty đã thực hiện 51 dự án lưới trung, hạ áp có trong đó xây dựng mới và cải tạo 152,42km đường dây trung thế với 98,42 km lưới điện 35kV, 54km lưới điện 22kV và xây dựng mới và cải tạo 142,82 km đường dây hạ thế; xây dựng mới và cải tạo 107TBA phân phối có tổng dung lượng 28.710kVA. PC Thanh Hóa đã nỗ lực đóng điện các dự án lưới điện quan trọng để tăng cường nguồn cấp, tránh quá tải các thiết bị trên lưới đặc biệt vào cao điểm hè, khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra, đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn, đường dây 110kV xuất tuyến từ TBA 220kV Bỉm Sơn – Nga Sơn. Trong tháng 9/2022 EVNNPC tiếp tục triển khai bổ sung mới 05 dự án 110kV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nâng tổng số các dự án đường dây và TBA 110kV lên 26 dự án, phần lớn các dự án đã hoàn thành một số hạng mục bước đầu và đang trong giai đoạn triển khai thuận lợi theo lộ trình, một số dự án đang trong giai đoạn tăng tốc để về đích hoàn thành đúng tiến độ giao. Trọng điểm trước mắt là dự án đường dây 110kV xuất tuyến từ TBA 220kV Bỉm Sơn – Nga Sơn đang được PC Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và quyết tâm hoàn thành trong tháng 11/2022, khi dự án này đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực các địa phương Nga Sơn, Bỉm Sơn và một số vùng phụ cận, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế, VH-XH và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Ông Nghiêm Đình Sơn – Phó Giám đốc PC Thanh Hóa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài sự chung tay nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CNVC-LĐ trong PC Thanh Hóa, còn có sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã luôn tạo điều kiện cho PC Thanh Hóa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có thể nhận thấy, từ những thời cơ, vận hội mà tỉnh Thanh Hóa đang có, nhất là việc các cấp, các ngành trên địa bàn tình đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hiện thực hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, trong đó Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo để đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp nặng, mà trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo…PC Thanh Hóa cam kết sẽ tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, tập trung các nguồn lực để cùng với EVNNPC tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống điện và các dự án đầu tư liên quan đến ngành điện nhằm tiếp tục góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Nghiêm Đình Sơn – Phó Giám đốc PC Thanh Hóa chia sẻ.

Nhiều năm qua, PC Thanh Hóa duy trì phối hợp với chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các trường học trên địa bàn tổ chức thường niên chương trình tuyên truyền “Trường học chung tay tiết kiệm điện”.

Nhận thấy, sau ảnh hưởng Covid, nền kinh tế dần phục hồi và có những bước tiến vượt bậc dẫn đến nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, trong khi cảnh báo nguồn năng lượng trên thế giới đang có những dấu hiệu thiếu, nhiều quốc gia phát triển đã phải tiết giảm điện… Đứng trước bối cảnh đó PC Thanh Hóa một mặt vừa đưa ra các giải pháp mang tính căn cơ về kỹ thuật, cải tạo, đầu tư để đảm bảo cung ứng điện, một mặt triển khai linh hoạt và đa dạng các hình thức tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Thời gian tới, PC Thanh Hóa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tranh thủ tốt thời cơ, vận hội mới, khai thác và phát huy và vận dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Bắc; chủ động, linh hoạt ứng phó và vượt qua khó khăn, thách thức… thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Hùng Mạnh