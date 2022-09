Nông Cống chủ động khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra

Từ ngày 28 đến ngày 30-9 trên địa bàn huyện Nông Cống đã xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa đo được 211 mm, mực nước trên sông Yên đo tại trạm thủy văn Chuối là +3.42, dưới báo động III (0.8m). Mưa to kéo dài trong những ngày qua đã khiến hàng trăm ha rau màu ở huyện Nông Cống ngập sâu trong nước, bà con nông dân thiệt hại nặng

Hiện huyện Nông Cống còn 46,3 ha lúa đã đến kỳ thu hoạch đang bị ngập trong nước

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống, đến 20 giờ ngày 30-9, số diện tích bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện là gần 203 ha rau màu; 46,3 ha lúa và 65,95 ha ao nuôi cá truyền thống bị ngập, tràn. Trước tình hình đó, UBND huyện Nông Cống chỉ đạo UBND các xã có cây màu bị úng ngập kiểm tra, tổ chức tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu cạn nước đệm trên hệ thống sông và kênh tiêu nội đồng; khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu để đảm bảo tiêu nước nhanh, nhất là vùng có nguy cơ ngập úng. Ngoài công tác bảo đảm an toàn khi nước rút, hạn chế tối đa thiệt hại phát sinh, việc khắc phục hậu quả do mưa gây ra cũng được được chính quyền các cấp và người dân ưu tiên thực hiện theo phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.

Khánh Phương