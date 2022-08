Những đảng viên trẻ vùng cao làm kinh tế giỏi

Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28-8-2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân đã mở ra điều kiện cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ có điều kiện làm kinh tế tư nhân và không bị bó hẹp về quy mô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng viên trẻ Lương Văn Phúc, thị trấn Sơn Lư (Quan Sơn) xây dựng thành công mô hình nuôi gà an toàn với nguồn thu hơn 200 triệu đồng/năm.

Có những bạn trẻ xác định chỉ có con đường đại học mới đem đến thành công, nhưng với Lữ Xuân Hiền, thôn Khà, xã Kỳ Tân (Bá Thước) thì lại chọn cho mình hướng đi khác. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, vì thế bản thân anh Hiền luôn có chí hướng, ấp ủ ước mơ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Lữ Xuân Hiền đã từng bước khẳng định những nỗ lực của bản thân trong việc làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp trồng luồng, keo kết hợp chăn nuôi bò, lợn, gà, cá, trồng cây ăn quả. Với phẩm chất cần cù, chịu khó, ham học hỏi, từ số vốn ít ỏi ban đầu, Lữ Xuân Hiền đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Hiện mô hình của anh đã ngày càng phát triển với 6 ha luồng, keo, 7 con bò sinh sản, 3 ao nuôi cá và nhiều diện tích cây ăn quả, thu nhập khoảng 250 triệu đồng/năm. Từ thành công của anh Hiền, một lần nữa khẳng định việc đổi mới tư duy, ý chí dám nghĩ, dám làm, biết khắc phục khó khăn của tuổi trẻ vùng cao chắc chắn sẽ vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Theo báo cáo của Huyện đoàn Bá Thước, đơn vị có 4.083 đoàn viên ở 34 cơ sở đoàn. Để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, hàng năm Huyện đoàn luôn chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy hoạch, tạo nguồn kết nạp; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa khi đứng vào hàng ngũ Đảng, từ đó có động cơ phấn đấu vào Đảng. Từ năm 2017-2022, Huyện đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 309 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trong đó 278 người được kết nạp vào Đảng. Sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên trẻ như anh Lữ Xuân Hiền đã phát huy tốt vai trò, bản lĩnh chính trị, đạo đức của người đảng viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là luôn tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Trong số những đảng viên có tư duy, cách nghĩ, cách làm kinh tế giỏi, anh Lương Văn Phúc, thị trấn Sơn Lư (Quan Sơn) là một điển hình tiêu biểu. Người dân ở đây không chỉ biết đến anh Phúc là đảng viên trẻ năng động, nhiệt huyết trong công việc mà còn là người tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào phát triển sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho gia đình, giải quyết việc làm, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp. Theo chia sẻ của anh Lương Văn Phúc, với tâm niệm để người dân được dùng những sản phẩm sạch, an toàn, anh đã tìm hiểu, học hỏi để áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi gà an toàn. Bước đầu khởi nghiệp phải vay mượn thêm của người thân, bạn bè, ngân hàng để mở rộng sản xuất. Đến nay, trang trại chăn nuôi gà an toàn của anh Phúc đã được mở rộng, với mức thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho 7 thanh niên địa phương với mức thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Thống kê của Huyện đoàn Quan Sơn cho thấy, toàn huyện có 1.117 đảng viên trong độ tuổi đoàn và hơn 20 mô hình kinh tế hiệu quả do đảng viên trẻ làm chủ. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Huyện đoàn đã triển khai các phong trào, cuộc vận động, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Những đảng viên này luôn tiên phong trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Không chỉ nhạy bén làm kinh tế giỏi, các đảng viên trẻ Lữ Xuân Hiền, Lương Văn Phúc cũng luôn tích cực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Bản thân các anh Lữ Xuân Hiền, Lương Văn Phúc và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động; đặc biệt luôn tiên phong trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức mình cho quê hương, tạo việc làm cho thanh niên địa phương. Với những việc làm hiệu quả, thiết thực, nhiều năm liền các đảng viên trẻ Lữ Xuân Hiền, Lương Văn Phúc đều được các cấp ủy đảng, đoàn thể chính trị - xã hội biểu dương, khen thưởng.

Bài và ảnh: Phương Lệ