Nhiều chỉ tiêu đáng chú ý của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022

Sản lượng điện thương phẩm đạt 3.324,09 tr.kWh, tăng trưởng 5,93% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 78,99% tăng 25,23% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 66,580 tỷ đồng, tăng 16,94% so với cùng kỳ năm 2021… Đây là một trong những kết quả đáng chú ý của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Những tháng đầu năm 2022 Công ty Điện lực Thanh Hoá thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nguồn điện ổn định, phụ tải tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và các đợt nắng nóng cực đoan trên địa bàn toàn tỉnh khiến nhu cầu điện tăng cao gây quá tải đường dây và trạm biến áp cục bộ; nhiều đợt mưa lớn kéo dài kèm giông sét cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cung cấp điện. Mặt khác, tiến độ đầu tư nguồn lưới điện còn chậm, dự phòng thấp gây nguy cơ rã lưới hệ thống khi có sự cố lớn; lưới điện trung hạ áp tại một số khu vực đã xuống cấp và quá tải chưa có vốn đầu tư cải tạo... gây không ít khó khăn cho quá trình vận hành và quản lý lưới điện.

Nhằm thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể, đồng thời giao nhiệm vụ trực tiếp đến các đơn vị, phòng ban để triển khai thực hiện. Trong các tháng đầu năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã bảo đảm cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của Nhân dân; hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đời sống, việc làm người lao động được đảm bảo.

6 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt 3.324,09 tr.kWh tăng trưởng 5,93% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 4,42%, giảm so cùng kỳ là -0,46%; doanh thu đạt trên 5.712 tỷ đồng, tăng 5,94% so với cùng kỳ; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 78,99% tăng 25,23% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 66,580 tỷ đồng, tăng 16,94% so với cùng kỳ năm 2021… Tính đến hết tháng 6 năm 2022, toàn Công ty đang ký kết và quản lý 819.057 hợp đồng, tăng 11.347 hợp đồng so với năm 2021.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương và người dân bảo đảm hành lang an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, tuyên truyền bảo đảm hành lang an toàn lưới điện; đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; số hóa hợp đồng mua bán điện phục vụ quản lý khai thác thông tin khách hàng trên phần mềm dùng chung, chỉnh trang 5S lưới điện; triển khai các hoạt động dịch vụ khách hàng; công tác kỹ thuật, đầu tư xây dựng, chỉnh trang lưới điện, kiểm tra giám sát, an toàn hành lang lưới điện cao áp, phòng chống cháy nổ và các mặt công tác khác luôn được quan tâm chú trọng…

Thời gian còn lại của năm 2022, công ty tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra: Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong SXKD và phòng chống cháy nổ; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm trên 30% số vụ sự cố so với năm 2021; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng Tổng Công ty giao năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện; nâng cao chất lượng DVKH; đẩy mạnh ứng dụng KHCN và số hóa, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Nguyễn Lương