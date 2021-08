Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Lặc bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt

Không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến việc phục vụ khách hàng, bảo đảm hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt; khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác; hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo việc làm, mở rộng sản xuất là nhiệm vụ “kép” được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Lặc (NHCSXH Ngọc Lặc) đẩy mạnh thực hiện hiệu quả thời gian qua.

Cán bộ NHCSXH kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại hộ ông Lê Ngọc Cung ở khu phố Ngọc Minh, thị trấn Ngọc Lặc.

Cùng cán bộ tín dụng NHCSXH Ngọc Lặc chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Ngọc Cung, ở khu phố Ngọc Minh, thị trấn Ngọc Lặc, một trong những hộ mới được giải ngân vốn chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn của NHCSXH, được biết ngân hàng kịp thời giải ngân cho gia đình ông 30 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn để mua bò sinh sản và trồng hơn 200 cây cam. Với 50 triệu đồng vay theo chương trình hộ cận nghèo, xưởng đồ gỗ mỹ nghệ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải cũng ở khu phố Minh Ngọc, thị trấn Ngọc Lặc, vẫn bảo đảm hoạt động ổn định. Anh Hải cho biết: Với 50 triệu đồng vốn ưu đãi của NHCSXH Ngọc Lặc, gia đình đã nhập đủ nguyên liệu để sản xuất lâu dài. Còn ông Trần Xuân Lai, Chủ tịch UBND xã Cao Ngọc, cho biết: Hiện toàn xã có gần 500 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH huyện, với dư nợ hơn 20 tỷ đồng. Các nguồn vốn vay đều bảo đảm đúng đối tượng, giúp các hộ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh

Tính đến hết ngày 31-7, dư nợ của NHCSXH Ngọc Lặc đạt gần 480 tỷ đồng, với 11.425 hộ còn dư nợ. Nhiều chương trình có dư nợ cao, như: cho vay hộ nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ cận nghèo, cho vay học sinh, sinh viên..., chất lượng tín dụng an toàn, hiệu quả. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giải ngân kịp thời, nhanh chóng, đầy đủ, đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đi đôi với đó, NHCSXH huyện Ngọc Lặc chủ động xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đó có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Tại các điểm giao dịch, ngân hàng đều phối hợp tốt với địa phương tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng đến giao dịch; đồng thời, bố trí cán bộ, bảo vệ chuyên trách bảo đảm an toàn phòng dịch cho các hoạt động giao dịch.

Ông Hồ Minh Hoàn, Giám đốc NHCSXH Ngọc Lặc, cho biết: Thời gian tới, NHCSXH Ngọc Lặc tiếp tục tập trung giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi... Đồng thời, phối hợp với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Ngọc Lặc chủ động bố trí nguồn vốn ủy thác sang ngân hàng để giải ngân đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn về giải quyết việc làm của các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Bài và ảnh: Minh Hà