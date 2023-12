Một năm vượt khó

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, sự nỗ lực của ngành thuế tỉnh và đồng hành vượt khó của doanh nghiệp, kết quả thu NSNN vẫn đạt kết quả tích cực, tạo nên một điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2023.

Nhà máy sản xuất tất và áo lót cao cấp thuộc Công ty TNHH Jasan Việt Nam tại huyện Yên Định.

Thu NSNN có vai trò rất quan trọng, bảo đảm nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Đồng thời, xây dựng, giao dự toán, chỉ tiêu sớm, sát với tốc độ tăng trưởng kinh tế từng lĩnh vực, gắn với thu hồi nợ đọng thuế nên đã tạo sự chủ động trong công tác quản lý thuế của cơ quan thuế. Cùng với đó, triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo các cơ chế chính sách của Chính phủ, của tỉnh; tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế, tiến hành rà soát, phân loại nợ thuế của những năm trước để kịp thời giải quyết nợ đọng các loại thuế trong năm. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu NSNN. Đồng bộ sử dụng hóa đơn điện tử tạo thuận lợi, bảo đảm quyền, nghĩa vụ cho đối tượng nộp thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Hiện hầu hết người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp, hoàn thuế điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4; trong đó 98% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng.

Do vậy, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 41.200 tỷ đồng, vượt 16,6% dự toán, trong đó, thu nội địa ước đạt 24.810 tỷ đồng, vượt 13,6% so với dự toán. Có 10/13 khoản thu đạt và vượt dự toán, như thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu khác ngân sách... Có 3/13 khoản thu không đạt dự toán, gồm: thu thuế thu nhập cá nhân, thu thuế bảo vệ môi trường và thu lệ phí trước bạ.

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 16.300 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm so với năm 2022 là do Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng theo kế hoạch 50 ngày (từ ngày 25/8 đến ngày 15/10), dẫn đến giảm 4 chuyến dầu thô nhập khẩu; đồng thời, đơn giá bình quân của dầu thô nhập khẩu giảm 31% so với cùng kỳ.

Công ty Xi măng Đại Dương, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn hoàn thành nghĩa vụ đóng góp vào NSNN.

Liên quan đến công tác thu, chi NSNN, phát biểu tại hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế vào cuối tháng 11/2023, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân, các đơn vị sản xuất, hộ kinh doanh cùng ngành thuế và hải quan Thanh Hóa đã tạo ra giá trị kinh tế cùng nguồn thu cho NSNN. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu NSNN năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành thuế tiếp tục “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành thu NSNN. Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực cố gắng, thi đua sản xuất, kinh doanh, giành nhiều thắng lợi mới trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Kết quả thu NSNN năm 2023 đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như tạo thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, chính trị, xã hội năm 2024. Từ đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đưa Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Bài và ảnh: Khánh Phương