May đồng phục 24h - Thương hiệu đồng phục uy tín Tại TP Hồ Chí Minh

May đồng phục 24h được thành lập năm 2010 bởi ông Nguyễn Văn Hoan, một cựu kỹ thuật may tại Công ty May Sài Gòn Garmex với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn tại TP Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Sơ lược về May Đồng phục 24h

Sau hơn 11 năm hình thành và phát triển May Đồng phục 24h giờ đây là một công ty lớn mạnh có uy tín trong ngành may đồng phục tại TP Hồ Chí Minh, lại được dẫn dắt bởi người am hiểu và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc

Tệp khách hàng của May đồng phục 24h là hơn 1.000 doanh nghiệp đa dạng ngành nghề từ sản xuất thực phẩm như: Công ty Cây Thị với Thương hiệu Cháo Cây Thị, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrolimex, Công ty Nước khoáng Khánh Hòa Vikoda, các Nhà hàng như: Tư Nhớ – Bình Dương, các quán cafe như Coffee House’s, đồng phục học sinh Trường THCS Hùng Vương tại Đồng Nai,….

Ngày nay May Đồng phục 24h đã vươn tầm và được xem là 1 trong những công ty may đồng phục giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh nhưng chất lượng thuộc hàng top, là địa chỉ đáng tin cậy cho các công ty có nhu cầu đặt may đồng phục mang thương hiệu nhận diện riêng của mình.

Thế mạnh của công ty là kinh nghiệm về quản lý, quy trình may đồng phục đến lựa chọn chất lượng vải từ người từng nhiều năm làm việc cho các tập đoàn may mặc lớn nên sự uy tín đi cùng chất lượng là điều không cần bàn đến nữa.

Về giá đồng phục luôn là sự cạnh tranh lớn ngoài chất lượng thì giá thành sản phẩm phải rẻ, hợp lý thì mới giữ chân được khách hàng và May đồng phục 24h đáp ứng được tiêu chí Đẹp - Rẻ - Nhanh cho khách hàng.

May đồng phục 24h - tiên phong trong việc tối ưu trải nghiệm khách hàng

Khi cuộc cách mạng số, hay còn gọi là công nghệ 4.0 bùng nổ thì May Đồng phục 24h cũng không đứng ngoài guồng quay đó, bằng chứng là họ cũng phát triển hệ thống bảng giá may áo thun đồng phục , báo giá đồng phục tự động cho khách hàng, giúp khách tiết kiệm thời gian ngồi chờ báo giá thay vào đó khách có thể truy cập vào web để xem giá linh hoạt và online tự động.

Đến văn phòng công ty mới thấy được sự bài bản và quy củ của một người từng giữ chức vụ tại một công ty may mặc lớn ở TP Hồ Chí Minh. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn đúng, trúng, nhanh và phù hợp với tài chính, nhu cầu thực tế của khách hàng.

Xưởng may của công ty khang trang, sạch sẽ, đội ngũ nhân viên làm việc theo dây chuyền chuyên nghiệp, vì thế việc xảy ra sai sót ở đây gần như không có vì quy trình làm việc theo từng khâu, từng công đoạn cụ thể từ nhân viên cắt đến nhân viên may và nhân viên đóng gói sản phẩm.

Nếu được giới thiệu top 5 công ty may đồng phục uy tín chất lượng chất tại TP Hồ Chí Minh thì May Đồng phục 24h xứng đáng có 1 vị trí ở đây.

Các bạn có thể liên hệ công ty qua địa chỉ như sau:

Công ty May Đồng phục 24h: - Số 276 Trần Thị Cờ, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh - Hotline: 0974 498 600 - Email: f5.dongphuc@gmail.com - Web: maydongphuc24h.vn

MH