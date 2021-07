Ligosoft khởi nghiệp sáng tạo thời chuyển đổi số

Với mục tiêu cung cấp toàn diện các giải pháp chuyển đổi số phục vụ cho doanh nghiệp (DN) trong thời đại 4.0, từ năm 2012, Công ty CP Công nghệ Ligosoft (296 Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa) đã bắt tay vào nghiên cứu hệ sinh thái ứng dụng số hóa DN, bao gồm đầy đủ các công cụ quản trị DN 4.0 từ cơ bản tới chuyên sâu. Trong đó, hệ sinh thái Ligosoft xây dựng bao gồm nhiều ứng dụng với đầy đủ nghiệp vụ cốt lõi và tiện ích hiện đại, giúp DN chuyển đổi số với chi phí thấp nhất.

Sau quá trình nghiên cứu, thực nghiệm, từ năm 2018, giải pháp chuyển đổi số DN (ERP) do Ligosoft triển khai đã đi vào giai đoạn vận hành thương mại. Trong đó, trọng tâm hướng tới đối tượng là các DN kinh doanh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Các giải pháp ERP của Ligosoft được nghiên cứu và vận hành đa dạng, có chức năng quản trị tổng thể DN từ hoạt động điều hành tới nghiệp vụ kế toán, quản trị nguồn nhân lực và đánh giá chất lượng công việc thực tế.

Ông Trịnh Hồng Hưng, Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ Ligosoft, cho biết: Giải pháp ERP được Ligosoft phát triển dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa “nghiệp vụ và công nghệ” của các CEO thuộc các công ty, tập đoàn lớn và các chuyên gia am hiểu hoạt động DN; được triển khai thực nghiệm qua một thời gian dài. Trong đó, về mặt công nghệ, Ligosoft thường xuyên xây dựng, nâng cấp toàn bộ nền tảng công nghệ với các framework, kiến trúc mới; đồng thời ứng dụng các AI (trí tuệ nhân tạo), IoT (Internet vạn vật) và Cloud cho các sản phẩm. Các ứng dụng này cũng được xây dựng đa dạng, tương thích trên nhiều nền tảng thiết bị công nghệ, như: Web app, Mobile app thuận lợi cho công việc điều hành của DN mọi lúc, mọi nơi.

Điển hình như với giải pháp văn phòng số Ligo OFFICE ONE thể hiện sự đa năng, tích hợp công nghệ chấm công qua thiết bị loT, GPS và quản lý tập trung qua Cloud. DN có thể quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng, làm việc của nhân viên từ khâu tuyển dụng, đào tạo, quá trình làm việc, nghỉ việc...; đồng thời, giải quyết bài toán về chấm công qua việc check-in văn phòng, check-in hiện trường bằng FACE ID, tính lương tự động nhằm tăng độ tin cậy và số hóa, quản lý tài liệu DN trực tuyến. Tại Thanh Hóa, hiện nay, một số đơn vị đã sử dụng giải pháp của Ligosoft với những phản hồi tích cực, như: Chuỗi Cửa hàng mẹ và bé Jim Tồ, Công ty CP Tramexco, Công ty CP Đầu tư phát triển y tế An Sinh...

Công ty CP Đầu tư phát triển y tế An Sinh (TP Thanh Hóa), hoạt động trên lĩnh vực cung cấp thiết bị vật tư y tế. Trước kia, toàn bộ hoạt động của đơn vị từ mua bán, xuất nhập hàng hóa, kế toán đều được thực hiện theo phương thức truyền thống với khá nhiều công đoạn thủ công. Từ năm 2019, đơn vị đã đầu tư 500 triệu đồng triển khai ứng dụng phần mềm ERP vào hoạt động quản trị DN. Chị Lê Thị Ánh Nguyệt, kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư phát triển y tế An Sinh, cho biết: Ứng dụng ERP, DN áp dụng được triệt để trong các hoạt động quản trị DN. Trong đó, hiệu quả rõ rệt đã được chứng minh trên nghiệp vụ kế toán khi ERP đã số hóa và đơn giản toàn bộ quy trình xuất - nhập hàng hóa, thanh toán, chấm công, tính lương... mà không để xảy ra sai sót và mất nhiều thời gian như thực hiện thủ công. Sau 8 năm sử dụng, ERP được đánh giá có thể tiết giảm từ 35 - 40% chi phí điều hành hành chính, giúp tăng doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, nhất là việc giảm tác động từ ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh COVID-19 gây ra từ đầu năm 2020 đến nay. Hiện nay, ngoài bộ phận bán hàng, 90% nhân viên của công ty đều có thể làm việc trực tuyến mà không ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Còn tại chuỗi Cửa hàng mẹ và bé Jim Tồ, đơn vị có 8 cửa hàng, với 60 nhân viên hoạt động tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Để quản lý, điều hành nhân viên, đơn vị sử dụng phần mềm FACE ID để chấm công cũng như cập nhật công việc hàng ngày. Do đó, chủ cửa hàng có thể quản lý, điều hành tốt công việc mà không phải đến cửa hàng hoặc di chuyển nhiều nơi.

Cũng theo ông Trịnh Hồng Hưng, Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ Ligosoft: Qua thực tế triển khai, phần mềm ERP được các DN ứng dụng đánh giá với nhiều ưu việt nổi trội. Trong đó, người quản lý có thể nắm rõ sức khỏe DN, tính chính xác, cập nhật của dữ liệu, chống thất thoát, tăng doanh thu, lợi nhuận, hiện đại hóa quá trình điều hành. Đồng thời, đây cũng là giải pháp thể hiện sự chuyên nghiệp và văn hóa DN trong hoạt động lưu trữ tài liệu một cách khoa học. Hiện tại Ligosoft đang đàm phán với một số đối tác, nhằm cung cấp giải pháp cho DN trên nền tảng internet ở mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc. Ngoài thị trường Thanh Hóa, sản phẩm của Ligosoft cũng được cung cấp nhiều cho các đối tác là DN ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh”...

