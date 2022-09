Khuyến cáo sử dụng điện an toàn trong mưa dông

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ ngày 23 đến đêm 24-9, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Nguy cơ mưa lớn đi kèm với lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất không chỉ gây ngập úng, ách tắc giao thông, ảnh hưởng bất lợi tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân mà còn gây mất an toàn hệ thống lưới điện.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện ứng trực 24/24h và sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất có thể cho khách hàng.

Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động phương án “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”. Trước mùa mưa bão năm 2022, đơn vị chủ động tập kết vật tư, thiết bị và phân công lực lượng tại chỗ sẵn sàng điều động khắc phục sự cố trên lưới điện. Để đảm bảo an toàn lưới điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn, Công ty cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện việc phân công trực 24/24h của Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục duy trì nếu tình hình thực tế trước, trong và sau bão cần có sự chỉ đạo, bám sát hiện trường để kịp thời khắc phục sự cố.

Cùng với đó, để phòng ngừa sự cố lưới điện và tai nạn điện cho người xảy ra trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, phổ biến sử dụng điện an toàn đến khách hàng. Theo đó, khi có bão, mưa to gió lớn, ngập úng cần chú ý tránh xa các khu vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện; đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra như: cây đổ, cành cây rơi vào trạm điện, dây điện đứt, cột điện đổ, nước tràn vào trạm điện… gây cháy, nổ, rò điện; cắt ngay nguồn điện của gia đình khi có nguy cơ ngập nước do úng, lụt. Không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà ẩm ướt; cầu dao, cầu chì, áp tô mát, công tác, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo. Nên đặt ở vị trí cao hơn 1,4m để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh rò điện khi mưa to gây úng ngập.

Cắt ngay nguồn điện của gia đình khi có nguy cơ ngập nước do úng, lụt; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà ẩm ướt. Khi phát hiện thấy có người bị điện giật, cần khẩn trương tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện bằng cách: dùng gậy tre hoặc gỗ khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân. Đứng trên bàn (bằng gỗ) túm quần áo khô của nạn nhân để kéo ra khỏi nguồn điện hoặc dùng dao, búa có cán gỗ, chặt đứt dây điện. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa tách nguồn điện. Tránh xa dây điện bị đứt rơi xuống đất và nhanh chóng cứu chữa người bị nạn, đồng thời, gọi số điện thoại cấp cứu 115.

Nếu phát hiện có người bị điện giật, cây đổ vào đường dây, trạm điện, dây tải điện bị đứt, cột điện bị đổ, vỡ sứ, phóng điện, trạm điện bị ngập nước, người dân cần báo ngay cho điện lực sở tại theo số điện thoại 19006769 để kịp thời xử lý sự cố.

Nguyễn Lương