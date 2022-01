Khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý Dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục nhu cầu sử dụng của khách hàng và đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành.

Ngày 31-12, tại xã Hóa Quỳ (Như Xuân), Ban Quản lý Dự án lưới điện phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Lễ khánh thành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành.

Dự buổi lễ có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh và Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Sông Thao, Giám đốc Ban Quản lý Dự án lưới điện báo cáo việc triển khai Dự án.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu kiểm tra vận hành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành.

Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức có tổng mức đầu tư trên 269 tỷ đồng. Dự án bao gồm: Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 110kV với quy mô 2 máy biến áp 40MVA; xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV với chiều dài khoảng 39,384 km từ Pooctich 110kV TBA 220kV Nông Cống đến TBA 110kV Bãi Trành đi qua địa bàn 12 xã và thị trấn thuộc 3 huyện Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân. Toàn bộ tuyến sử dụng dây dẫn AC300/39, cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng, lắp ghép bằng bulong. Móng cột sử dụng móng cọc, móng trụ loại bê tông cốt thép đúc tại chỗ. Tiếp địa hình tia cho các vị trí cột; dự án có hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa,… cho phép kết nối, trao đổi với Trung tâm điều khiển xa bảo đảm trạm biến áp đưa vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa vận hành không người trực.

Được khởi công vào tháng 7 năm 2020. Trong quá trình triển khai, dự án đã gặp phải không ít khó khăn liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm căn cứ pháp lý thực hiện đền bù; còn thiếu một số hồ sơ thiết kế, điều chỉnh, bổ sung… đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Ban Quản lý dự án lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhà thầu cùng với chính quyền, Nhân dân địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa dự án vào vận hành.

Công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục nhu cầu sử dụng của khách hàng và đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành góp phần tăng cường liên kết lưới điện, chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cũng như đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho địa bàn các huyện Như Xuân, Như Thanh và vùng phụ cận.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, phối hợp chặt chẽ của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa và Ban Quản lý dự án lưới điện. Thời gian qua, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và các đơn vị đã vượt qua khó khăn, thu xếp các nguồn lực để đầu tư xây dựng dự án.

UBND tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân tại lễ khánh thành.

Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án; cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án hoàn thành, đóng điện phục vụ Nhân dân.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp để sớm đưa dự án vào vận hành.

Đồng chí cho biết, hiện nay, Thanh Hóa là tỉnh nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của cả nước, năm 2021 ước đạt 8,85%; quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước. Sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đi liền với nhu cầu phụ tải điện ngày càng tăng cao. Sản lượng điện năng thương phẩm năm 2021 dự kiến đạt: 6,6 tỷ kWh, tăng hơn 14,4 % so với cùng kỳ, đạt 114,6 % so với kế hoạch năm 2020. Trong đó lĩnh vực công nghiệp xây dựng ước đạt 4,018 tỷ kWh, tăng 19,8% so với năm 2020. Để đạt được những kết quả trên, ngành điện đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mạng lưới điện truyền tải, xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án mới, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển; đồng thời, góp phần vừa đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, vừa góp phần đảm bảo an sinh, xã hội cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Để dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án lưới điện chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống trong việc cấp điện an toàn, ổn định cho tuyến đường dây; tăng cường công tác kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. Tiếp tục quan tâm dành nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh hóa, trong đó tập trung lưới điện 110kV và hệ thống lưới điện nông thôn đã xuống cấp. Xây dựng lưới điện hiện đại, đồng bộ đảm bảo cấp điện ổn định cho phát trển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội các huyện Như Xuân, Như Thanh và Nông Cống thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng, các phương tiện, máy móc do mình quản lý hoạt động gần khu vực đường dây điện có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện cao áp và có biện pháp ngăn ngừa để không xảy ra sự cố, tai nạn về điện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương, hãy vì lợi ích chung của nhà nước và lợi ích lâu dài của quê hương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo vệ tài sản của ngành điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông Lê Quang Thái chia sẻ: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc luôn xác định trách nhiệm của mình trong việc đồng hành cùng tỉnh, địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những địa bàn chiến lược, đã và đang được Tổng Công ty tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án điện.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng, đóng góp quan trọng trong việc triển khai và đưa Dự án công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành vào vận hành.

Nguyễn Lương