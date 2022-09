Khai mạc Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2022

Tối 12-9, tại sân vận động thị trấn huyện Như Thanh, UBND tỉnh đã khai mạc hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2022.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân huyện Như Thanh nói riêng và trong tỉnh nói chung.

Hội chợ lần này được tổ chức với hơn 200 gian của các địa phương, các hiệp hội, làng nghề, doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh và các tỉnh bạn, như: Ninh Bình, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng hoa cho các đơn vị tham dự hội chợ.

Hội chợ được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các huyện miền núi, biên giới của tỉnh, giúp người dân có điều kiện tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao và đặc biệt khuyến khích “người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa” để hỗ trợ sản xuất và lưu thông hàng hóa trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại hội chợ.

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu chủ yếu là sản phẩm nông sản, lâm sản, đặc sản của miền núi, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, đồ uống gia vị; hàng dệt may, phụ kiện thời trang, sản phẩm giày da, mỹ phẩm… Các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống như chế tác kim hoàn, vàng bạc, đá quý, đất nung, tre nứa, gỗ, lá, đay, cói, dừa, vải lụa, giấy; đồ điện, thiết bị điện, máy tính và linh kiện điện tử; sản phẩm viễn thông; đồ gia dụng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu thăm gian hàng của huyện Như Thanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chào mừng và hoan nghênh các địa phương, hiệp hội trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện hội chợ lần này. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của UBND các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La đã tham dự và cử các đơn vị tiêu biểu dự hội chợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2022 là cơ hội tốt để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường qua đó mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”; tạo cơ hội cho Nhân dân khu vực miền núi Thanh Hóa mua sắm các hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và nhiều ưu đãi, tạo không khí mua sắm sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hội chợ cũng là dịp để tỉnh Thanh Hóa quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, có thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, mở rộng giao lưu, liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ cùng phát triển giữa các ngành, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu thăm gian hàng của HTX nông lâm nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn.

Để hội chợ diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các địa phương và các doanh nghiệp, đơn vị tham gia hội chợ tổ chức thực hiện tốt phương án đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho các hoạt động của cũng như hoạt động tham quan, mua sắm của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu thăm gian hàng của HTX dịch vụ chăn nuôi vịt Cổ Lũng, huyện Bá Thước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu thăm gian hàng của huyện Ngọc Lặc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu thăm gian hàng của tỉnh Hòa Bình.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Hương Thơm