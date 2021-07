(Baothanhhoa.vn) - “Là khách hàng sử dụng dịch vụ của Vinaphone hơn 17 năm qua, tôi rất hài lòng với chất lượng và dịch vụ mà nhà mạng cung cấp. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và may mắn khi nhận được giải thưởng giá trị chương trình”. Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Thủy - khách hàng may mắn trúng giải thưởng giá trị từ chương trình khuyến mại “Thank you 25 - săn Apple”.

{title} Khách hàng tỉnh Thanh Hóa trúng Macbook Air trong chương trình khuyến mại “Thank you 25 - săn Apple” “Là khách hàng sử dụng dịch vụ của Vinaphone hơn 17 năm qua, tôi rất hài lòng với chất lượng và dịch vụ mà nhà mạng cung cấp. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và may mắn khi nhận được giải thưởng giá trị chương trình”. Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Thủy - khách hàng may mắn trúng giải thưởng giá trị từ chương trình khuyến mại “Thank you 25 - săn Apple”. Toàn cảnh lễ trao giải. Sáng 10-7, VNPT Thanh Hóa tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại “Thank you 25 - săn Apple” cho khách hàng Nguyễn Thị Thu Thủy với giải thưởng là 1 Macbook Air 2020 256GB trị giá 28 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Vinaphone. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa phát biểu tại lễ trao giải. Chương trình khuyến mại “Thank you 25 - săn Apple” của Vinaphone được triển khai trên quy mô toàn quốc, áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước, trả sau của VinaPhone và được cấp mã dự thưởng trên app My VNPT theo hình thức quay số trúng thưởng. Chương trình có 6 giải tuần, mỗi giải tuần bao gồm 25 sản phẩm Apple; 5 giải đặc biệt, mỗi giải bao gồm trọn bộ 3 sản phẩm: iPhone 12 256GB, Macbook Air 2020 256GB, Apple Watch S6. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến gần 4 tỷ đồng. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa trao thưởng cho khách hàng Nguyễn Thị Thu Thủy. Niềm vui của chị Thủy bên giải thưởng giá trị vừa nhận được từ VinaPhone. Cán bộ, nhân viên VNPT Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng Nguyễn Thị Thu Thủy. Tại Thanh Hóa, đã có hai khách hàng được VNPT Thanh Hóa tổ chức trao thưởng với giải thưởng là 01 chiếc đồng hồ Apple Watch S6 trị giá 14,1 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy có địa chỉ tại Khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) là một trong số ít khách hàng trên toàn quốc may mắn trúng giải là 1 Macbook Air 2020 256GB trị giá 28 triệu đồng. Nguyễn Lương

Nguyễn Lương