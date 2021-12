Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2022.

Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, ứng dụng công nghệ cao

Mục đích nhằm khai thác, sử dụng nguồn lực và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhu cầu đa dạng của từng thị trường để phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn với chuỗi giá tri, nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Từ đó, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phát triển chăn nuôi. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị hàng hóa. Khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học; mô hình liên kết chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Rà soát, đánh giá xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di rời khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định.

Bên cạnh đó, chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, trang trại hoặc liên kết các hộ thành nhóm hộ, tổ hợp tác, HTX để phát triển chăn nuôi ứng dụng khoa học, công nghệ, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi…

Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi phấn đấu đến hết năm 2022 đạt 7.768 tỷ đồng. Tổng đàn trâu đạt 190 nghìn con, đàn bò đạt 285 nghìn con, đàn lợn đạt 1,25 triệu con, đàn gia cầm đạt 24 triệu con, con nuôi đặc sản đạt 2,25 triệu con… Sản lượng sản phẩm chăn nuôi thịt xẻ các loại phấn đấu đạt khoảng 178 nghìn tấn; sản lượng trứng đạt 300 triệu quả, 70 nghìn tấn sữa; tỷ trọng gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp đạt 25%;…

Lê Ngọc