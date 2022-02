Huyện Thường Xuân tự tin bước vào xuân

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ vận tải, du lịch.

Công ty TNHH H&H Vina Green (thị trấn Thường Xuân) chuyên sản xuất mặt hàng dệt may xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 1.200 lao động. Ảnh: Khắc Công

Song, được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND đã kiểm soát tốt dịch bệnh và thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ ổn định và phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị của huyện vẫn giữ ổn định, một số lĩnh vực tăng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 12,3%; cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó giá trị ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.082 tỷ đồng, đạt 103,8%; công nghiệp và xây dựng đạt 1.664 tỷ đồng, tăng 13,8%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.428 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 10,5 triệu USD. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 37.628 tấn. Toàn huyện đã chuyển được 64,9 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao; tích tụ được 429 ha đất. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39 triệu đồng/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng 7,6%. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tích cực, trong năm đã huy động được 434 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đạt 247 tiêu chí, tăng 8 tiêu chí so với năm 2020, bình quân đạt 16,47 tiêu chí/xã. Đã có 6 xã, 42 thôn, bản về đích NTM, trong đó có 1 xã NTM nâng cao, 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế được duy trì, một số lĩnh vực chuyển biến tốt; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường. Huyện đã hoàn thành quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; các xã đang xây dựng quy hoạch xây dựng chung đến năm 2030. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 2.246 lao động. Chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; an ninh chính trị, an toàn xã hội trên tuyến biên giới luôn ổn định; công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm. Trong năm đã kết nạp cho 139 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.412 đảng viên.

Năm 2022, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, huyện tập trung thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đề ra, đó là: thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đồng thời phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,4%; sản lượng lương thực có hạt đạt 34.000 tấn trở lên; giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 84 triệu đồng/ha; tích tụ 320 diện tích đất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tổng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; thành lập mới 25 doanh nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; tỷ lệ số dân tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 94,5%; 90% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; kết nạp 100 đảng viên trở lên...

Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, tinh thần đồng thuận, chung sức, chung lòng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện Thường Xuân sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đỗ Xuân Nam

Bí thư Huyện ủy Thường Xuân