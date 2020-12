Huyện Thường Xuân tập trung đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Thường Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân thôn Xuân Thịnh, xã Xuân Dương đưa vào trồng cây dưa bao tử Hà Lan trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế cao.

Ngày 25-3-2020, xã Xuân Dương hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Dương đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kiện toàn các ban, các chức danh theo quy định; chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Ngoài ra, đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể đảng viên, Nhân dân thông qua các buổi họp chi bộ, họp dân. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động toàn khóa của đảng bộ trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề huyện đã ban hành, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%; xây dựng mô hình, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các sản phẩm chủ lực rau, củ, quả theo chuỗi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên diện tích 60 ha... thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trở lên và đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Ông Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy Thường Xuân, cho biết: Kế thừa kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, quyết tâm thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Phấn đấu sớm ra khỏi huyện nghèo trước năm 2023, đến năm 2025 trở thành huyện khá khu vực miền núi, trước năm 2030 đạt huyện chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, bám sát các chương trình hành động và nghị quyết đại hội cùng cấp; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện nghị quyết đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Cùng với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, tới đây Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện. Đó là, Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về “Phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030”; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị khóa XII về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Với những giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bài và ảnh: Khắc Công